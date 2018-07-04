لجنة المرأة في «دبي الرياضي» تبدأ فعالياتها

المصدر: Ⅶدبي - البيان الرياضي

بدأت لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي، في تنفيذ برنامج الفعاليات الرياضية للموسم الرياضي 2018 ــ 2019، الذي اعتمدته اللجنة خلال اجتماعها الذي عقد بمقر المجلس بعد حفل ختام الموسم الماضي، وترأسته موزة المري عضو مجلس دبي الرياضي ورئيس لجنة المرأة والرياضة. ويتضمن برنامج الفعاليات الرياضية للموسم الرياضي الجديد تسع فعاليات رئيسية تتنوع ما بين بطولات وبرامج تأهيلية وورش عمل وأنشطة ترفيهية، بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات التي تنظم خلال المناسبات العامة الخاصة بالمرأة.

فعاليات منوعة

وقالت فوزية فريدون عضو لجنة المرأة والرياضة مدير قسم تطوير رياضة المرأة: «تسعى لجنة المرأة والرياضة للوصول إلى جميع النساء من مختلف الأعمار والجنسيات والفئات الوظيفية، وذلك من خلال تحقيق التنويع في الفعاليات والأنشطة الرياضية التي ننظمها، أو نقدم الدعم لها بشكل مباشر أو غير مباشر، وقد استطاعت اللجنة أن تستقطب عدداً كبيراً من النساء للمشاركة في هذه الفعاليات بداية من الفتيات في المدارس إلى الموظفات وربات البيوت، وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في بناء قاعدة واسعة من الرياضيات تكون مصدرًا لدعم الفرق في الأندية والمنتخبات الوطنية، بالكفاءات القادرة على تحقيق الإنجازات والفوز بالبطولات في مختلف المحافل».

تسخير الإمكانيات

وأضافت فوزية فريدون: «ستعمل اللجنة على تسخير كافة إمكانياتها، وبذل الجهود لتطوير رياضة المرأة والارتقاء بها إلى العالمية، من خلال زيادة نسبة المشاركة النسائية في الفعاليات الرياضية، وذلك تعزيزًا لرؤية مجلس دبي الرياضي في بناء مجتمع رياضي متميز، ولدعم مسيرة الرياضة النسائية في دبي، من خلال نشر الثقافة والوعي بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني للمرأة كعامل أساسي في المحافظة على صحتها وسعادتها».

تأهيل اللاعبات

وتشتمل أجندة فعاليات لجنة المرأة والرياضة للموسم الرياضي الجديد 2018 ـ 2019، تنظيم العديد من البرامج حيث دشن «برنامج مدربة المستقبل» فعاليات الموسم، ويساهم البرنامج الأول من نوعه في تأهيل اللاعبات الوطنيات في الفرق الأولى للألعاب الجماعية بأندية دبي، ليصبحن مدربات قادرات على قيادة الفرق النسائية بالأندية بالتعاون مع الاتحادات المحلية والدولية، وتستمر فعالياته على مدار العام، كما ينطلق يوم 22 يوليو الجاري مخيم دبي الرياضي الصيفي للفتيات الذي يقام لأول مرة بالمجان، ويستمر حتى 15 أغسطس المقبل، ويتضمن العديد من الأنشطة والرياضات مثل الريشة الطائرة وكرة السلة، كرة القدم، وتنس الطاولة، والجري وتسلق الجدار، والزومبا والجمباز والطبق الطائر، كما يتضمن دروساً في التغذية الصحية واللياقة البدنية والعمل الجماعي.

يوم المرأة

كما تحتفل اللجنة مع جميع الإماراتيات يوم 28 من شهر أغسطس المقبل بـ«يوم المرأة الإماراتية»، الذي أطلقته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، والذي يأتي احتفاءً بمساهمات بنات الوطن ودورهن في جهود التنمية ونهضة البلاد وتقديرًا وتكريمًا لما قدمنه لدعم مسيرة الدولة داخل وخارج الوطن.

وتنظم اللجنة فعاليات النسخة السادسة من دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات التي تنطلق في شهر أكتوبر المقبل، والتي تشهد تطورًا ونجاحًا متواصلين على مدار الخمس سنوات الماضية حيث بدأت الدورة في عامها الأول بمشاركة 166 لاعبة من 13 مؤسسة، ووصل عدد المشاركات في النسخة الخامسة من الدورة إلى 685 لاعبة من 32 مؤسسة حكومية وشبه حكومية وخاصة، وزاد عدد الألعاب الرياضية المدرجة فيها إلى 10 ألعاب رياضية.

ترايثلون دبي

كما سيتم تنظيم النسخة الثانية من ترايثلون دبي للسيدات الذي يقام يوم 9 نوفمبر المقبل ويحتضن فعالياته نادي دبي للسيدات، والذي تتاح فيه مشاركة النساء من جميع الجنسيات ومختلف الفئات العمرية والقدرات البدنية، وتتم منافساته في جو من الخصوصية التامة بما يمنح الحرية للمشاركات في التنافس بالشكل الذي يتناسب مع عادات وتقاليد مجتمعنا الإماراتي لتكون فرصة التنافس متساوية بين جميع النساء، ويتضمن المنافسة لمسافة تصل إلى أكثر من 50 كيلومترًا في ثلاث رياضات هي السباحة والدراجات الهوائية والجري ضمن ثلاث فئات هي سوبر سبرنت، وسبرنت، والمسافة الأولمبية المعتمدة.

خدمات

تطلق لجنة المرأة تطبيقاً إلكترونياً جديداً يحمل العديد من الخدمات المتميزة، وتتضمن أجندة فعاليات اللجنة الكثير من الأنشطة والفعاليات الرياضية.