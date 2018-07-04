غاربيني تبدأ الدفاع عن لقبها في «ويمبلدون»

المصدر: Ⅶلندن - أ ف ب

استهلت الإسبانية غاربيني موغوروتسا المصنفة ثالثة حملة الدفاع عن لقبها بطلة لويمبلدون الانجليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بالفوز أمس في الدور الأول على البريطانية ناومي برودي (مصنفة 138) 6-2 و7-5.

وتلتقي الإسبانية التي أحرزت اللقب العام الماضي على حساب الأميركية المخضرمة فينوس وليامس، في الدور الثاني مع الفائزة من مباراة السلوفينية بولونا هيرسوغ والبلجيكية اليسون فان اويتفانك. وتسعى موغوروتسا (24 عاماً) إلى الوصول للمباراة النهائية للمرة الثالثة في البطولة، بعد فوزها باللقب العام الماضي على فينوس وليامسن وخسارتها المباراة النهائية في 2015 أمام شقيقتها سيرينا. واحتاجت الإسبانية التي يتضمن سجلها لقبين في «الغراند سلام» إلى 88 دقيقة للتخلص من منافستها في مباراتهما في الملعب الرئيسي. كما فازت البريطانية جوهانا كونتا والتي بلغت الدور نصف النهائي العام الماضي على الروسية ناتاليا فيكليانتسيفا بعد شوط فاصل 7-5، 7-6 (9-7).

نتائج

وفي أبرز نتائج فردي السيدات أمس، تفوقت الأسترالية آشلي بارتي على السويسرية ستيفاني فوغيل 7-5، 6-3، والتايوانية سو - وي هسي على الروسية أناستازيا بافليوتشينكوفا المصنفة 30 بنتيجة 6-4، 4-6، 6-3، والسلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا على الفرنسية أليزيه كورنيه 7-6 (7-3) و6-1، والأسترالية سامنتا ستوسور على الصينية شواي بينغ 6-4، 7-5، والألمانية أنجيليك كيربر المصنفة 11 والأولى عالميا سابقا، على الروسية فيرا زفوناريفا 7-5، 6-3.