الإمارات تشارك في الاجتماع الآسيوي لمكافحة المنشطات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شاركت الإمارات ممثلة في عبدالمحسن الدوسري الأمين العام بالوكالة للهيئة العامة للرياضة، والدكتورة ريمة الحوسني رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، في الاجتماع الوزاري الآسيوي السنوي الخاص بمكافحة المنشطات في الرياضة بنسخته الـ 15 في العاصمة السريلانكية كولمبو خلال الفترة من 16 إلى 19 الماضي بمشاركة 27 دولة. وأقيم الاجتماع بحضور رئيس المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات كريغ ريدي، ورئيس اللجنة الطبية الأولمبية الآسيوية، وممثل من اليونسكو، وعدد من رؤساء اللجان التنفيذية بالمنظمة الدولية لمكافحة المنشطات «الوادا».

وتناول الاجتماع جميع المستجدات الخاصة بقوانين مكافحة المنشطات، حيث قدمت الدول المشاركة التقارير الخاصة بالأنشطة المتعلقة بمكافحة المنشطات والتحديات الموجودة. وقامت الدكتورة ريمة الحوسني رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات بتقديم العرض الخاص بالخطة التطويرية للجنة والخطة الاستراتيجية المستقبلية وآليات العمل والتطبيق في الإمارات والتي ستسهم بشكل كبير في دعم الحركة الرياضية والنهوض بمجال مكافحة المنشطات.

كما أثنى الجميع على العرض، ونال استحسان ممثلي المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات وممثل اليونسكو ورئيس اللجنة الأولمبية الآسيوية وأبدوا استعدادهم لتقديم الدعم اللازم للجنة، حيث توافقت الخطة المعروضة للجنة والتي قام بدعمها مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة مع جميع التوجهات التي اعتمدتها اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات والتوصيات الصادرة من المؤتمر.