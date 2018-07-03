«الذيد» يطلق فعالياته الرياضية الصيفية

المصدر: Ⅶ الذيد - البيان الرياضي

بحضور شبابي كبير وحافل أطلق نادي الذيد الثقافي الرياضي فعالياته الصيفية ضمن خطة مجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة، وسط مجموعة واسعة من الفعاليات الرياضية والأنشطة والبرامج النوعية التي ينفذها داخل صالات النادي.

وفتح النادي صالاته الرياضية ابتداءً من أول من أمس، لكل الراغبين في قضاء عطلة صيفية مميزة بنادي الذيد الثقافي الرياضي تحت شعار «عطلتكم غير»، التي تستمر حتى 9 أغسطس المقبل، وتستهدف الفئة العمرية من 8 إلى 18عاماً وفق البرنامج الذي أطلقه مجلس الشارقة الرياضي

وتشمل مركزاً للأنشطة الصباحية للأعمار من 8 إلى 11سنة للأولاد والبنات، ويوفر لهم حافلات نقل مع مشرفة، مع برنامج مبدع متميز يناسب الأعمار والتطلعات الإبداعية في الروبوت والكمبيوتر والأنشطة الرياضية والقرآن الكريم، وزيارة المؤسسات التربوية والتعليمية.

وضمن برنامج المسابقات لمجلس الشارقة الرياضي سيستضيف مركز نادي الذيد مسابقات الألعاب المائية والرماية لجميع المراكز الصيفية. وجديد النشاط الصيفي لهذا العام هو رحلات للمشاركين المتميزين والملتزمين بالحضور اليومي وبالوقت، والمشاركين في الأنشطة والفعاليات، ومنها رحلة إلى جبال كلمينجاور في تنزانيا يتم التنسيق لها مع الجهات المتخصصة في هذا المجال، ورحلة لأداء مناسك العمرة، كما يوجد توجه لعمل رحلة إلى خارج الدولة لتنفيذ برنامج خاص باللغة الإنجليزية.

وأكد سالم محمد بن هويدن، رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، ترحيب النادي بكل المواطنين والمقيمين بالحضور والمشاركة في الفعاليات التي تقام في الفترتين الصباحية والمسائية ليكون النادي بمثابة المنزل المتكامل في الفعاليات والأنشطة والمحضن التربوي والرياضي لكل شاب وطفل مواطن ومقيم.

وأشار إلى أنه يأمل أن يحقق برنامج الأنشطة الصيفية لهذا العام رغبة جميع المشاركين بأن يكون صيفهم غير معنا في نادي الذيد، حيث عقدت لجنة الأنشطة الصيفية برئاسة خليفة مبارك دلموك، عدة لقاءات مع المنشطين وأصحاب الخبرة في السنوات السابقة لعمل برنامج مبدع وجديد يلبي حاجة الشباب، ويعود عليهم بالفائدة.