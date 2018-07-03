عارف الزفين صائد البطولات العالمية

المصدر: Ⅶدبي-علي الظاهري

صيد الألقاب العالمية، هواية يعشقها البطل العالمي عارف الزفين، الذي حفر اسمه في سجلات التاريخ بحروف من ذهب، بعد أن تمكن برفقة زميله نادر بن هندي، من تحقيق المركز الأول على مر السنوات الماضية في أقوى سباقات الزوارق السريعة، والذهاب بعيداً إلى تحطيم الأرقام القياسية، ليتصدر الثنائي الإماراتي المشهد في تحدي الزوارق البحرية، ويصبحان رقماً صعباً بعد نيل نصيب الأسد من الألقاب، بشهادة الاتحاد الدولي للزوارق السريعة، الذي وثّق هذه الحقيقة.

الزفين في حديثه لـ "البيان الرياضي"، كشف عن تطلعه برفقة زميله نادر بن هندي، إلى التتويج بمزيد من الألقاب العالمية، عبر زورق شرطة دبي، الذي يعتبر فخر ورمز الصناعة الوطنية، لا سيما بعد أن دشن الزورق مشاركته الأولى بإنجاز المركز الأول في السباق الأول ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة العالم للزوارق السريعة الإكس كات، وجائزة الفجيرة الكبرى في أبريل الماضي، بجهود طاقم إماراتي.

جاهزية كبيرة

بطلنا العالمي أكد جاهزيتهم للجولة المقبلة من بطولة العالم لزوارق إكس كات، والتي ستستضيفها مدينة ستريزا في إيطاليا خلال الأيام المقبلة، وأن زورق شرطة دبي سيواصل مشوار حصد الألقاب، مشيراً إلى أن الزورق يحمل اسم مؤسسة حكومية رائدة في دولة الإمارات، بحجم ومكانة شرطة دبي، ما يجعلهم في تحدٍ مستمر من أجل تحقيق أفضل النتائج، ورفع علم الإمارات في أكبر المحافل الدولية.

وأضاف الزفين أن زورق شرطة دبي، إلى جانب منافسته على البطولات العالمية، يحمل على عاتقه مسؤولية تفعيل دوره المجتمعي في البحر، معرباً عن فخره وسعادته بحصول زورق شرطة دبي على المركز الأول في أول مشاركة خلال الجولة الأولى، التي استضافتها شواطئ الفجيرة، رغم المنافسة القوية والشرسة من قبل الزوارق العالمية المشاركة.

استحقاقات عالمية

تنتظر الزفين وبن هندي استحقاقات عالمية مهمة، عبر قيادة زورق شرطة دبي في جولات إيطاليا، ثم الصين ودبي، وصولاً إلى الجولة الأخيرة في الفجيرة، وذكر الزفين أن المهمة ليست سهلة، لا سيما أن المتسابقين الآخرين يمتلكون خبرة عالمية، تتجاوز 20 عاماً، وأبرز الفرق المنافسة، هي: الزورق الأسترالي بقيادة نرويجية، والزورق الإيطالي، وزورق أبوظبي، والزورق النرويجي.

وكشف الزفين أن طاقم زورق شرطة دبي، يتكون من 8 أعضاء، ويعتبر الفريق الإماراتي الوحيد الذي يضم كفاءات وطنية، حتى على مستوى الجهاز الفني، مؤكداً أن أبناء الإمارات قادرون على تحقيق أفضل الإنجازات العالمية، وإثبات هذه الحقيقة للغرب.

وأوضح الزفين أن رحلته في عالم سباقات الزوارق السريعة، تمتد لسنوات طويلة، وبدأت عبر الزوارق الخشبية المحلية، ثم زوارق الفورمولا، ليشكل دخول الفيكتوري تيم منعطفاً جديداً في مسيرته الرياضية، خاصة بعد استعادة اللقب العالمي، واحتكار البطولة من 2007 حتى عام 2017، رفقة زميله نادر بن هندي.

المركز الأول

وقال: نحن ماضون على نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والعمل بشعار سموه نحو تحقيق "المركز الأول"، سعياً إلى رفع علم الدولة في جميع المحافل، ونريد أن نثبت للجميع بأن المتسابق العربي بالجد والاجتهاد، قادر على تحقيق أفضل الإنجازات في سماء العالمية.

وتوجه الزفين بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، على الدعم المادي والمعنوي اللا محدود، والمتابعة والتوجيهات المستمرة من سموه، التي قادت إلى تحقيق الألقاب العالمية، وإلى مجلس الإدارة السابق لفيكتوري تيم. كما توجه بالشكر إلى اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على الدعم والمتابعة، سواء عن طريق الوجود في أرض الحدث أو الاتصال الدائم بالفريق.

إنجازات جديدة

وقال الزفين، الذي حقق العديد من البطولات العالمية مع فيكتوري تيم في السنوات الماضية، إنهم يتطلعون إلى تحقيق إنجازات عالمية جديدة مع شرطة دبي.

واستطرد: صنعنا زورق جداف دبي في السباق بأيادي إماراتية، حمل نادي الوصل، وحققنا معه البطولة، ونجحنا في صناعة الزورق الثاني باسم شرطة دبي، وظفرنا بالمركز الأول في أول مشاركة للزورق.

وعن الجولة المقبلة في إيطاليا، أفاد بطلنا العالمي بأن المنافسة في إيطاليا ستحتضنها البحيرة المغلقة في مدينة ستريزا، وستعتمد المشاركة على السرعة، على خلاف جولة الفجيرة التي معيارها الأكبر هو عامل الخبرة، نظراً للقيادة في البحر المفتوح، مشيراً إلى أن زورق شرطة دبي، يخوض مشاركته الأولى في بحيرة مغلقة، وسيحرص طاقم زورق شرطة دبي على مواصلة التألق والإنجازات تحت شعار "لا بديل عن المركز الأول".

وذكر الزفين أنه يخوض التجربة الرابعة على المستوى الشخصي في البحيرة الإيطالية بمدينة ستريزا، وتكللت جميع مشاركاته السابقة بإنجاز المركز الأول على مستوى الفئة الأولى، حيث تعتبر التجارب الناجحة في الفترة السابقة، برفقة البطل نادر بن هندي في البحيرة، حافزاً لهما، في حين ستكون المنافسة أصعب على بعض المتسابقين، نظراً لاتجاه مسار السباق عكس عقارب الساعة، ما يجعل القيادة صعبة لدى البعض.

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يعتبر الثنائي عارف الزفين ونادر بن هندي، هما الأكثر تتويجاً بالألقاب على مستوى العالم، برصيد يزيد على 24 بطولة في غضون 10 سنوات، من 2006 حتى 2017، وهو الرقم الذي لم يحققه أي متسابق في دول العالم الأخرى، على مستوى سباقات الزوارق البحرية.

نادر بن هندي: جاهزون للتحدّي العالمي في إيطاليا

أكد البطل العالمي نادر بن هندي جاهزية زورق شرطة دبي للتحدي في الجولة المقبلة التي تحتضنها بحيرة ستريزا في إيطاليا، وقال بن هندي لـ«البيان الرياضي»، إن المهمة تعتبر صعبة نظراً لوجود فرق تنافس على اللقب تتقارب في المستوى والتوقيتات المسجلة لعل أبرزها فريق أبوظبي والفريق الأسترالي والفريق السويدي، مشيراً إلى أن الجولة الإيطالية تتطلب استعدادات مختلفة عن المشاركة في منافسات البحر المفتوح، وإجراء توازن للزورق والعمل بدقة متناهية.

وأضاف بن هندي، إن الفرصة ستكون متاحة أمام المشاركين لخوض تجارب يوم الجمعة المقبل لمدة ساعتين ويوم السبت لمدة ساعة، وذلك سعياً لإجراء التوازن المطلوب للزورق، مضيفاً أن خبرة المتسابق تلعب دوراً بارزاً وتعتبر العنصر الأهم في المنافسات.

وأوضح بن هندي أنه تربطه علاقة وثيقة ومسيرة حافلة بالإنجازات مع زميله عارف الزفين في السباقات منذ سنوات الأمر الذي ساهم في قيادة الزورق بفكر وأداء واحد، والوصول إلى لقب الأفضل عالمياً وفقاً للغة الأرقام والإحصائيات، مبيناً أنهم استطاعوا في السنوات الماضية تطوير المحركات خلال تواجدهم مع فريق فيكتوري تيم وذلك ما أثمره تراكم الخبرات والجهد والعمل على مر السنوات.

وتوجه بن هندي بالشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي بقيادة اللواء عبدالله خليفة المري، على الدعم المعنوي الكبير من هذه المؤسسة الحكومية الرائدة، إلى جانب جميع أعضاء طاقم زورق شرطة دبي الذي يضم كفاءات وطنية متميزة، مؤكداً سعيهم إلى تقديم أفضل العروض من أجل معانقة الألقاب العالمية عبر زورق شرطة دبي. دبي ـ البيان الرياضي