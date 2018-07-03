سلطان بن خليفة: السعادة تخصّص فريق أبوظبي

المصدر: Ⅶإيفيان - خالد السعدي

وجّه سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، التهنئة الكبيرة إلى رياضة الإمارات، بعد الثلاثية التاريخية التي حققها فريق أبوظبي لزوارق الفورمولا1، والحلول في المراكز من الأول وحتى الثالث في الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق فورمولا 1، والتي أقيمت في إيفيان بفرنسا، بحضور أصحاب السمو الشيوخ، في جولة طرز من خلالها الفريق إنجازه بحروف ماسية على بحيرة ليمان، وأكد سموه أن جلب السعادة والأرقام الجديدة، هو التخصص الذي يجيده الفريق البطل دائماً، وقال سموه: فريق أبوظبي يسهم، وبقوة دائماً، في أن يكون لرياضة الإمارات شأن وحضور قوي على المستويات العالمية، والتحدي والرهان ينجح في الفريق دائماً في كل مشاركاته.

احتفال

واحتفلت أوروبا بالفريق الإماراتي مساء أول أمس، في منظر ومشهد لم تشهده بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1 منذ انطلاقها في ثمانينيات القرن الماضي وحتى موسم 2018، بإحراز ثلاثي أبوظبي الناري للمراكز الثلاثة الأولى في الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1 في إيفيان، واقتناص زورق أبوظبي 35 للقب الجولة، بقيادة أريك ستارك، وحلول ثاني القمزي بزورقه 5 وصيفاً في الجولة، وشون تورنتي على زورق أبوظبي 6 ثالثاً، في مشهد أرادت بحيرة ليمان أن تحتضنه، وتحتضن معه فرحة فريق أبوظبي، وعناق السعادة بالإنجاز التاريخي الذي سجله الفريق في مشوار البطولة، وللمرة الأولى على مستوى كافة الفرق.

مزاج

وبالأرقام، أعاد فريق أبوظبي تشكيل الترتيب العام لكافة الألقاب على مزاجه، حيث تصدر الترتيب العام بثلاثة زوارق، من خلال ستارك بـ 41 نقطة، والقمزي ثانياً بـ 39 نقطة، وشون ثالثاً بـ 32 نقطة، بينما تصدر وبقوة لقب الفرق بمجموع 79 نقطة، ومبتعداً عن أقرب منافسيه بأكثر من عشرين نقطة، بينما تصدر أيضاً المنافسة على لقب السرعة عن طريق زورقه 35 برصيد 40 نقطة، وليسجل بذلك استمراراً قوياً لحضور حامل اللقب مع نهاية المرحلة الأوروبية من البطولة، وتوجه المنافسة نحو المرحلة الثانية من البطولة في قارة آسيا، وأربع جولات مختلفة.

بدوره، أكد سالم الرميثي رئيس بعثة الفريق، أن ما حدث هو نتاج طبيعي للفريق الذي عمل بجهد وجد من أجل أن يحافظ على لقب البطولة ومكتسباته الشرعية من المنافسة، حيث قال: طبيعي جداً أن نحقق المراكز الأولى، وأن نعيد الأمور إلى نصابها في الترتيب العام للبطولة، ولكن غير الطبيعي بكل تأكيد، كان هو إحراز الثلاثي الناري للمراكز الأولى جميعاً، وتسجيل منصة التتويج باسم الإمارات في الجولة، منظر ومشهد اقشعرت له الأبدان فخراً، خاصة وأن علم الإمارات ارتفع بشكل ثلاثي على المنصة، وحمله أعضاء فريق واحد معاً، أي أن الفريق قد وجّه ضربة قوية لكل الفرق المشاركة في البطولة، بصعود أبطاله الثلاثة معاً على المنصة.

وقال الرميثي: نقطة مهمة حققها الفريق أيضاً في جولة إيفيان، وهي الفوز للسنة الرابعة على التوالي بلقب المدينة، وإبقاء اسم أبوظبي عالياً في كل موسم هنا، أردنا المراكز الأولى، وكانت لنا، وأردنا المجد، وأصبحت المنافسة تتغنى بأمجاد الأبطال.

دعم

وأضاف الرميثي: لا ننسى أبداً، الدعم المتواصل لسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، حيث دعم أصحاب السمو الفريق من اليوم الأول، بالحضور والمؤازرة المعنوية للفريق بشكل يومي، ذلك كان له تأثير إيجابي قوي جداً في المتسابقين، ورغبة عارمة في أن يكون لهم بصمة مميزة ومؤثرة في مشوار البطولة، وهو ما حدث بالفعل.

وأكد الرميثي في النهاية، أن المهم هو أن فريق أبوظبي قد كسر كل الأرقام، وسجل أمجاداً جديدة للإمارات في البطولة، وقال: سيتذكر التاريخ الرياضي أن فريق أبوظبي، هو من حل في المراكز الثلاثة الأولى في البطولة للأبد، وقد يكون الفريق الوحيد الذي يسجل هذا الرقم أيضاً، ومن يدري، ففي سباقات السرعة لا نتذكر أي رقم آخر سجل من خلاله أي فريق المنصة باسمه في أي من السباقات، سواء في منافسات الزوارق أو السيارات أو حتى الدراجات، يكفينا فخراً، أن اسم أبوظبي أصبح مرادفاً لتميز ندر أن نشهد مثله في الكثير من الرياضات.

«فيكتوري تيم» تهنئ زوارق أبوظبي بإنجاز فرنسا

قدمت مؤسسة فيكتوري تيم، التهاني إلى أسرة فريق أبوظبي للزوارق السريعة، فورمولا 1، بمناسبة حصول الفريق على المراكز الثلاثة الأولى في جائزة فرنسا الكبرى 2018، الجولة الثالثة من بطولة العالم، في مدينة إيفيان .

ورفع حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، التهنئة إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وإلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، الرئيس التنفيذي للنادي، بمناسبة تفوق فريق أبوظبي، وحصوله على المركزين الأول والثالث في سباق السرعة، والمراكز الثلاثة الأولى في السباق الرئيس لجائزة فرنسا 2018.

وأكد حريز المر، أن الإنجاز الكبير، يعكس الريادة والتفوق الذي ظل يحققه أبناء الإمارات في مختلف المحافل والبطولات العالمية، ويدلل على المكانة التي يسجلها أبناء الإمارات في مختلف المشاركات، في ظل دعم واهتمام القيادة الرشيدة .

وقال: الحظ لم يقف مع فريق فيكتوري في هذه الجولة، ولا في الجولة الثانية في لندن، حيث تعرض زورق فيكتوري 1 بقيادة كاريلا، إلى الانقلاب مرتين، ليفقد نقاطاً مهمة في مشوار المنافسة على اللقب العالمي، كما لم يحالف التوفيق البطل أحمد الهاملي قائد زورق فيكتوري 3.نتائج

لم تأتِ رياح بحيرة ليمان -جينفا بما تشتهيه زوارق مؤسسة الفيكتوري تيم، حيث أنهى زورق فيكتوري 3، بقيادة بطلنا أحمد الهاملي، منافسات الجولة الثالثة من بطولة العالم في فرنسا، تاسعاً ، ليضيف نقطتين فقط إلى رصيده، محتفظاً بالمركز السابع لترتيب بطولة العالم برصيد 10 نقاط.

وكان أحمد الهاملي قائد زورق فيكتوري 3، انطلق من المركز العاشر، وفقا لنتائج تصفيات السرعة، ليضيف نقطة واحدة إلى رصيده، منحته المركز الثامن في الترتيب العام لجائزة أفضل زمن برصيد 9 نقاط.

وواصل الحظ عناده مع، الإيطالي اليكس كاريلا بطل العالم 4 مرات قائد زورق فيكتوري 1، والذي تعرض زورقه لحادث جديد في الجولة، بعد تعثره في الجولة الثانية من بطولة العالم قبل أسابيع قليلة، ليفقد المنافسة على المراكز الأولى في السباق، ويتراجع في السباق نحو اللقب العالمي، حيث يحتل حالياً المركز الثامن بالترتيب العام لبطولة العالم برصيد 9 نقاط.