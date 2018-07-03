فوز فيدرر بخطوة البداية في «ويمبلدون»

المصدر: Ⅶ ويمبلدون - أ ف ب

بدأ السويسري روجيه فيدرر المصنف أول، حملة الدفاع عن لقبه في بطولة ويمبلدون للتنس بنجاح، فيما خرجت الأميركية سلون ستيفنز بطلة فلاشينغ ميدوز من الدور الأول.

وحقق فيدرر فوزا سهلا على الصربي دوشان لايوفيتش (مصنف 58) بثلاث مجموعات 6-1 و6-3 و6-4، وسيلاقي في الدور المقبل الفائز من مباراة السلوفاكي لوكاس لاسكو (73) والفرنسي بنجامان بونزي (284) الصاعد من التصفيات.

وكان فيدرر، صاحب 20 لقبا في بطولات الغراند سلام الكبرى، احرز اللقب الثامن على ويمبلدون بفوزه في نهائي العام الماضي على الكرواتي مارين سيليتش المصنف ثالثا والذي تخطى بدوره الدور الأول على حساب الياباني يوشيهيتو نيشيوكا (مصنف 256) 6-1 و6-4 و6-4.وتابع سيليتش، وصيف بطل 2017، نجاحاته على الملاعب العشبية هذا الموسم، وحقق اليوم فوزه السادس تواليا بعد تتويجه في دورة كوينز الانجليزية على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وفي بطولة السيدات، خرجت بطلة فلاشينغ ميدوز الأميركية، سلون ستيفنز من الدور الأول بخسارتها الاثنين أمام الكرواتية دونا فيكيتش المصنفة 55 في العالم 1-6 و3-6. وهي المرة الثانية تواليا التي تخرج فيها ستيفنز (25 عاما) المصنفة رابعة عالميا، والتي حلت مطلع يونيو وصيفة في رولان غاروس، علما بأن افضل نتيجة لها على الملاعب العشبية في ويمبلدون كانت عام 2013.