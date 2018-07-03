كريمة المعيني: ساراي مدربة متميزة لإعداد ناشئات الشطرنج

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أكدت كريمة حسن المعيني رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة أن تعاقد النادي مع المدربة الفنزويلية ساراي كارولينا يهدف إلى خلق جيل جديد من اللاعبات المتميزات القادرات على تحقيق إنجازات في جميع المحافل الداخلية والخارجية، وقالت : ستقوم المدربة الجديدة بتدريب فريق من المبتدئات والناشئات، وتطبيق أحدث طرق التدريب المعتمدة دولياً معهنّ،

وأكدت المعيني أن نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة يسعى دائماً لاستقطاب الأجهزة الفنية المميزة من أجل إضافة عنصر الخبرة للاعبات ومساعدتهنّ على تحقيق الألقاب، سواء كانت على المستوى المحلي أم العربي أم الدولي.

وأشارت المعيني إلى أن اختيار الأستاذة الدولية ساراي لم يأت من فراغ، بل بعد دراسة متأنية لسجلها التدريبي والعملي.

وتمنّت المعيني أن تحقق المدربة الجديدة النجاح مع النادي، وتحقق المزيد من البطولات والألقاب خلال الفترة المقبلة، مؤكدة في الوقت نفسه أن إدارة النادي ستحاول توفير كل الظروف الملائمة، ودعم ساراي من أجل الاستفادة من خبرتها الطويلة في اللعبة.

وكان نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة تعاقد مع المدربة الفنزويلية ساراي كارولينا، في إطار خطة النادي لدعم اللاعبات ووضع استراتيجية جديدة مختلفة لتطوير أدائهن بشكل أفضل، وتم خلال مراسم توقيع العقد، توضيح المهام المكلفة بها المدربة الجديدة، والأهداف التي يتطلع لها نادي فتيات الشارقة عبر هذا التعاقد الذي يستمر لمدة عام قابل للتجديد.