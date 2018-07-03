اتحاد الغولف يستعرض روزنامة بطولات الموسم الجديد

المصدر: Ⅶدبي - فائز بجبوج

يعقد مجلس إدارة اتحاد الغولف ظهر اليوم برئاسة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد، اجتماعه الدوري في نادي ياس لينك للغولف في العاصمة أبوظبي يستعرض خلاله الموضوعات التي تصب في مصلحة اللعبة ولاعبيها خلال المرحلة المقبلة وخاصة روزنامة أنشطته وبطولاته للموسم الجديد والمقبل 2018/2019.

وأكد خالد مبارك الشامسي، حرص اتحاد اللعبة، ووفق توجيهات رئيس الاتحاد، يكون التحضير مبكراً للموسم المقبل والذي يتضمن العديد من الأنشطة والبطولات المحلية والخارجية بمختلف أنواعها الخليجية والعربية والقارية إلى جانب المشاركات في البطولات والدورات على المستوى الدولي.

مشاركة

وتتضمن البطولات المحلية وخاصة الشهرية وبطولة وسام الاستحقاق، وبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، إلى جانب مشاركة نجوم اللعبة وعناصر المنتخبات الوطنية بالعديد من البطولات التي تقام على ارض دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار العام. إلى جانب الاستعدادات المبكرة للمشاركات الخليجية وفق برنامج اللجنة التنظيمية الخليجية، والبطولات العربية وفق أجندة الاتحاد العربي للغولف على مستوى منتخبات الرجال والمراحل السنية بالإضافة لبطولات الفتيات.

وأشار الشامسي، إلى أهمية ترسيخ العلاقة بالتعاون الجاد والمثمر مع أندية الغولف في الدولة، إلى جانب استثمار بل مواصلة العلاقة الوثيقة مع أكاديميات الغولف بالدولة بالإضافة لتواصل التعاون مع مدارس الدولة الحكومية والخاصة، والتي تستهدف نشر اللعبة وتوسيع قاعدتها في الدولة والتي تحقق الأهداف المرسومة للاتحاد وخاصة البرنامج الوطني للناشئين والأشبال تستهدف استكشاف العناصر الواعدة وصقلها والتي تمثل الرديف الأساسي لمنتخبات المراحل السنية.