روناك وخازار يتقاسمان صدارة دولية دبي للشطرنج

المصدر: دبي-البيان الرياضي

تقاسم الهندي روناك صدارة بطولة دبي الدولية للناشئين في الشطرنج مع لاعب أذربيجان بابازاده خازار عقب فوزه في الجولة السابعة أول من أمس على العراقي إسماعيل طارق مقابل خسارة خازار من مواطنه أحمد زاده.

وشهدت الجولة السابعة خسارة الاوزباكستاني سلاييف عزيز من الأرميني أدوارد أكوبيان وتمكن الاذربيجاني فريد مصطفيف من تحقيق فوز مهم على حساب الهندي كودري فيشال، وتغلب لاعبنا حمد عصام على الهندي هادماني أنوب، واستمر اللاعب الفلسطيني راجي صايل من تقديم مستوى متميز بفوزه على الإماراتي محمد العوضي ليدخل في حسابات لاعبي المقدمة برصيد 5.5 نقاط.

وفرض التعادل نفسه بين سعود جابر وعبد الرحمن محمد الطاهر، وتغلب عبد الرحمن الحمادي على الكازاخستاني أسانوف أرلان وأنس علي المنصوري على الارميني غازاريان تيغران وفاز ابراهيم حمد ابراهيم على مسفر المسافري ومنصور خالد صقر على حمد بدر والهندي غوبتا ريان على مواطنه مانوج.

وبنهاية الجولة السابعة تساوى في الصدارة برصيد 6.5 نقاط كل من المصنف الأول روناك سادواني والمصنف الثاني أحمدزاده أحمد ويأتي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط كل من الاذربيجاني بابازاده خازار والإماراتي حمد عصام والأرميني ادوارد اكوبيان والاذربيجاني فريد مصطفيف.

تختتم بطولة دبي الدولية للناشئين 2018 بنهاية الجولة التاسعة والأخيرة صباح اليوم، حيث يتم الاحتفال بختام البطولة وتتويج الفائز بكأس البطولة في تمام السابعة والنصف مساءً بقاعة سعيد بن حمدان آل مكتوم بنادي دبي للشطرنج والثقافة.