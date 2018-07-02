زوارق أبوظبي تكتب التاريخ وتحلّق بقمة «فورمولا1»

المصدر: إيفيان - البيان الرياضي

بحضور سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، والشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، والشيخ مبارك بن سلطان بن حمدان آل نهيان، والشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان آل نهيان، توج فريق أبوظبي بطلاً للجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، التي أقيمت مساء أمس في مدينة إيفيان الفرنسية، مسجلاً تاريخاً جديداً بإحرازه المراكز الثلاثة الأولى في البطولة، بزوارقه أبوظبي 35 بقيادة إريك ستارك، الذي حقق اللقب والمركز الأول، وحلول ثاني القمزي مع زورقه أبوظبي 5 ثانياً، وشون تورنتي على زورقه أبوظبي 6 ثالثاً.

وتزينت المدينة الفرنسية بالعلم الوطني للدولة الذي رفرف عالياً في منصة التتويج.

الانطلاق

وكان السباق انطلق في الثالثة ظهراً بتوقيت فرنسا، ونجح البطل ثاني القمزي من الدورة الأولى للسباق في تجاوز شيب للمركز الثاني ووصافة السباق، فيما تصدر السباق من البداية زورق أبوظبي 35 بقيادة إريك ستارك، وأتيحت الفرصة لزورق أبوظبي 6 بقيادة شون تورنتي للتقدم للمركز السادس بعد أن انطلق من المركز السابع. ومع نهاية الدورة الثالثة تقدم تورنتي للمركز الخامس متجاوزاً البولندي مارسازاليك، وتحتدم المنافسة على صدارة السباق بين زوارق أبوظبي 5 و35. وبمرور الدورات يخرج زورق الفرنسي فيليب شيب من المنافسة، وينقض فرانشكسو كانتاندو على المركز الثالث، وخلفه تورنتي رابعاً، فيما يبقى مشهد الصدارة بين زورق إريك والقمزي.

خروج

وفي الدورة الثالثة والعشرين تعرض زورق الفيكتوري1 بقيادة أليكس كاريلا إلى الانقلاب في مسار السباق لكي يتم رفع العلم الأصفر ويخرج من المنافسة، واطمأن منظمو السباق على سلامة طاقم " فيكتوري 1، وتخف حدة الزوارق في انتظار رفع العلم الأخضر مجدداً، ومع عودة العلم الأخضر يواصل أبطال أبوظبي الصدارة، فيما يتمكن تورنتي من التقدم للأمام للمركز الثالث، وتمر دورات السباق حتى لحظة ارتفاع العلم الشطرنجي بإعلان فوز مدوٍ وتاريخي للإمارات في البطولة، وحلول زوارقنا الثلاثة معاً في المراكز الأولى.

إهداء

وأهدى فريق أبوظبي الإنجاز الذي حققه من خلال الجولة والتفوق الإماراتي الصريح إلى القيادة الرشيدة في الدولة، وإلى أصحاب السمو الشيوخ، حيث أكد الأبطال أن ما يحققونه من تفوق دائم ومن وصول لمنصات التتويج ومعانقة للأمجاد هو نتاج وحصيلة للدعم الدائم للرياضة، وما يشهده الرياضيون دوماً في الإمارات من متابعة دائمة واهتمام بلا حدود.

نتائج

محمد بن سلطان: نبارك للإمارات بالإنجاز

بارك الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان للإمارات الفوز والنتائج القوية بصعود ثلاثي أبوظبي لمنصة التتويج معا في هذه الجولة، وقال: عملنا بجد وقوة وفريق أبوظبي استحق هذه المراكز، حيث تألق عن جدارة في جولة إيفيان، ونبارك للوالد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية هذا الإنجاز، وحلولنا في المراكز الأولى هو تأكيد للريادة الدائمة للفريق وقدراته العالية في البطولة ومواجهة بقية الفرق.

وأضاف: ستبقى جولة إيفيان في الأذهان دوما وأبدا بصعود أبطالنا للمنصة معا في لحظة يكتبها التاريخ.

مؤازرة

رسالة شكر وتقدير

رفع فريق أبوظبي لزوارق الفورمولا1 رسالة شكر وعرفان وتقدير إلى سمو الشيوخ وأصحاب المعالي الذين حضروا جولة إيفيان من أجل مؤازرة الفريق وتقديم الدعم له من خلال المنافسة القوية التي جرت على مياه بحيرة ليمان في إيفيان، وأكد سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي، أن حضور الشيوخ في الجولة أعطى الفريق دافعاً قوياً في الجولة وسجل له تاريخاً جديداً من خلال المنافسة.

جولة

أبوظبي يتصدر الترتيب العام

انتهت الجولة الثالثة من البطولة بنصر ساحق وتصدر لفريق أبوظبي في السباق، وتصدر الترتيب العام بزوارقه الثلاثة، حيث وصل زورق أبوظبي بقيادة إريك ستارك للمركز الأول برصيد 41 نقطة، وثاني القمزي ثانياً على زورقه 5 برصيد 39 نقطة، وشون تورنتي ثالثاً على زورقه 6 برصيد 32 نقطة.





ثاني القمزي:الدعم الغالي يحفزنا لتحقيق المراكز الأولى

حلق ثاني القمزي «القرش الأبيض» مع زورقه أبوظبي 5 عالياً بسجل إنجازاته مع نهاية جولة إيفيان وحلوله في المركز الثاني مع نهاية السباق الثالث للموسم، وعبر البطل عن سعادته اللامحدودة التي يعيشها حالياً خاصة مع تحقيق الإنجاز وصعود المنصة الغالية. وقال القمزي: «أنا في قمة السعادة لأن الإنجار جاء في حضور سمو الشيوخ، حيث إن دعم المسؤولين وقيادتنا الرشيدة يعطينا دائماً حافزاً قوياً ويسهم بأن تتدفق كل طاقة إيجابية في عروقنا كي نصل إلى المراكز الأولى وتحقيق النتائج التي تبيض الوجه، وترفع رأس كل إماراتي يتابعها وكل عاشق لفريق أبوظبي.

أفضل إعداد

وأضاف: «جولة إيفيان لم تكن سهلة من البداية خاصة مع الظروف المتباينة التي بدأت مع التجارب الحرة التي حاولت من خلالها الوصول إلى أفضل إعداد لزورقي، وبعدها تمكنت من الصمود في منافسات الزمن الأفضل وإحراز المركز الثالث، وكي أتوج هذا الجهد بالوصول إلى منصة التتويج وإحراز المركز الثاني من خلال هذه الجولة».

وتابع: «التحدي كان قوياً جداً مع بقية المنافسين وشعرت بارتفاع المستوى الفني من خلال مراحل السباق حتى اللحظة الأخيرة ورفع العلم الشطرنجي».