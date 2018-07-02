انسحاب موراي من «ويمبلدون»

المصدر: لندن - ا ف ب

أعلن البريطاني اندي موراي انسحابه من بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، لعدم جاهزيته بدنيا للمنافسة فيها. وكان موراي الفائز بالبطولة الإنكليزية مرتين، عاد للتو إلى الملاعب بعد غياب 11 شهرا بسبب إصابة في وركه خضع على اثرها لعملية جراحية في كانون الثاني/يناير الماضي.

وقال موراي في بيان «بكل أسف، اعلن انسحابي من ويمبلدون لقد حققت تقدما ملموسا في التمارين وفي المباريات في الأيام العشرة الأخيرة، لكن بعد مشاورات مطولة مع فريقي، اعلن وبقلب حزين بان خوض خمس مجموعات قد يكون سابقا لأوانه في ما يتعلق بعملية التعافي».

وكان موراي مدعوا لمواجهة الفرنسي بونوا بير في الدور الأول من البطولة غداً وقراره بالانسحاب أنه آماله بإحراز اللقب للمرة الثالثة بعد عامي 2013 و2016. ولم يخض البريطاني سوى ثلاث مباريات منذ عودته إلى الملاعب قبل أسبوعين.