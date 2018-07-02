أبوظبي تستضيف بطولة T20 للكريكت

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، أعلن نادي أبوظبي للكريكت، عن تنظيم بطولة عالمية T20 في أبوظبي، خلال الفترة 4 - 6 أكتوبر 2018، على استاد زايد للكريكت بنادي أبوظبي للكريت، وبمشاركة أندية عالمية تمثل إنجلترا، باكستان، أستراليا، جنوب أفريقيا، أفغانستان، بإشراف مجلس الكريكت الدولي ومجلس الإمارات للكريكت.

وتعد هذه البطولة، هي الأولى من نوعها التي ينظمها نادي أبوظبي للكريكت على الصعيد العالمي، حيث سبق له أن استضاف من قبل بطولات ومباريات وفعاليات كبيرة للكريكت، استقطبت ما يقارب خمسة وعشرين ألف مشاهد من محبي ومتابعي الكريكت على مستوى الدولة.

وتضم البطولة مجموعة مميزة من الفرق المشاركة، من بينهم: (فريق نادي يوركشير فايكينغز، وهو أحد أشهر وأنجح فرق الـ T20 في تاريخ إنجلترا للكريكت، وهو النادي الذي يمثل مقاطعة يوركشير، فريق بووست ديفيندرز الأفغاني، الذي يحمل اسم مدينة لاشكارجا، وهو حامل لقب البطولة المحلية، فريق «الجيش الأرجواني» الأسترالي من تسمانيا، وهو حامل لقب بطولات دوري الـ T20 الثلاث الكبرى للدوري الأسترالي المحلي، فريق كالاندارز من لاهور الباكستانية، وهو أحد فريق الدوري الباكستاني الممتاز للكريكت، فريق العمالقة من جنوب أفريقيا (ملتي بلاي تيتانز)، أما الفريق السادس المشارك، سيشكل مفاجأة كبيرة لكل محبي ومتابعي الكريكت في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نخبة

من جهته، قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «فخورون باستضافة هذه البطولة، التي تعد الأفضل من نوعها لبطولات الـ T20 للفرق، من حيث قوة وسمعة وتاريخ الفرق المشاركة، التي تضم نخبة نجوم الكريكت العالميين، الأمر الذي يقودنا لبطولة عالمية بكافة المقاييس، ومنافسة محتدمة، بما يعكس التنوع الكبير للرياضات والفعاليات الرياضية العالمية التي تشهدها أبوظبي سنوياً، مضيفاً أن البطولة ستسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة جاذبة لرياضة الكريكت، ومحط أنظار العالم أجمع، لما للبطولة من قيمة كبيرة ومهمة في مسيرة أجندة فعاليتنا العالمية، التي تهدف لترسيخ مكانة أبوظبي عالمياً».

منشآت

بدوره، قال ديفيد إيست رئيس المجلس الإماراتي للكريكت: «في ظل توافر المعايير المطلوبة لإنجاح هذه البطولة الكبيرة، والتي يتقدمها دعم مجلس أبوظبي الرياضي، وتوافر المنشآت العالمية والبنية التحتية المتميزة لنادي أبوظبي للكريكت، ما يقودنا لبطولة متميزة للكريكت في أبوظبي».

من جانبه، قال ماثيو بوشر، المدير التنفيذي بالإنابة لنادي أبوظبي للكريكت: «حريصون أن نعكس للعالم أجمع، من خلال الإعلان عن تنظيم هذه البطولة، الصورة النموذجية لنادي أبوظبي للكريكت، ودوره الداعم لتطور رياضة الكريكت، في ظل استضافة أهم الفعاليات والمناسبات الرياضية الكبيرة».

وأضاف ماثيو: «نتقدم بالشكر لكافة الفرق وإداراتهم، لتأكيد مشاركتهم في الحدث العالمي المرتقب، الذي سيعزز مكانة أبوظبي ونجاحاتها العالمية، كما يبين اهتمامها الكبير بكافة الرياضات، بما يعكس التطورات الكبيرة التي تعاصرها، والتقدم الحضاري الذي نشهده بكافة المجالات».

نجوم

تشهد البطولة مشاركة نخبة من نجوم الكريكت العالميين، من بينهم النجم كريس غيل وياسر شاه وغاري بالانس وفرحان بحر الدين.