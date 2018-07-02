علي السنحاني: فخور بالفوز أمام أحد أساتذتي

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

أعرب علي السنحاني مدرب منتخب السعودية، عن سعادته بالفوز على حساب منتخبنا الوطني، وقال في المؤتمر الصحافي بعد اللقاء، إنه فخور بقيادة الأخضر إلى التأهل الآسيوي في اللقاء الذي كان فيها مدرب المنافس عبدالحميد إبراهيم أحد أساتذته، معبراً عن فرحته بالشكل المميز لأداء الفريقين في المباراة. وأضاف السنحاني أن فريقه هو الوحيد في التصفيات الخليجية الثانية الذي لعب بحمل عالٍ بعد أن خاض في اليوم قبل الختامي مباراة أمام البحرين وبعدها بـ24 ساعة لعبوا أمام الإمارات في مباراة مصيرية، موضحاً أن الأبيض لم يكن متعطشاً للمباراة مثل الأخضر.

وشدد مدرب السعودية على أهمية اجتياز المرحلة للانتقال إلى المرحلة الثانية، لاسيما وأن الأخضر في السنوات الأخيرة افتقد المشاركة القوية في البطولات الآسيوية، إلا أنه بوجود نحو مجموعة من اللاعبين المميزين قادرين على تعزيز تقدم المنتخب السعودي ضمن قائمة التصنيف، مشيراً إلى أن عملية بناء المنتخب بدأت والتركيز سيكون على الاستمرار مما يبشر بمستقبل أفضل لكرة السلة السعودية.

من جهة أخرى، أجرى الأمير طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز رئيس اتحاد اللجان الأولمبية العربية اتصالاً هاتفياً بعبدالرحمن المسعد رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة هنأه خلاله بالفوز والتأهل لكأس آسيا مطالباً اللاعبين بتكثيف الجهود لخوض المنافسات الآسيوية المقبلة وتشريف كرة السلة السعودية في المحافل القارية والدولية. بدوره قدم المسعد الشكر إلى الأمير طلال بن بدر بن سعود على دعمه لكرة السلة بصفة خاصة والرياضة بصفة عامة. وكان رئيس الاتحاد السعودي قد التقى باللاعبين بمقر إقامتهم بفندق سيتي سيزون بعد المباراة مباشرة.