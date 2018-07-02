الإمارات تشارك في «ألعاب الكراسي» بإيرلندا

المصدر: أثلون ـ معتز بكر

انطلقت في مدينة أثلون الإيرلندية الألعاب العالمية للكراسي المتحركة والبتر للشباب، بعد اكتمال وصول الوفود والمنتخبات المشاركة وتستمر حتى 7 من الشهر الجاري في مسابقات كرة الطاولة والسباحة وأم الألعاب، والتي ستحظى بمشاركة 200 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة في نسختها الثالثة عشرة. ويشارك أصحاب الهمم فرسان الإرادة الإماراتية من الشباب في هذا المحفل العالمي في مسابقتي السباحة وألعاب القوى، حيث يتكون وفد الإمارات من 21 عضواً، ليحمل لواء ألعاب القوى (مضمار وميدان) والسباحة 12 لاعباً ولاعبة، هم أحمد جاسم نواد وعبد الله يونس الغافري وعلي حسين عباس وحميد جاسم البلوشي ومحمد الكعبي وسعود عبد العزيز محمد وحميد معيضد المنصوري ومحمد ناجي الحارثي وشمة عبد العزيز سلطان وشيخة عبد العزيز سلطان وذكره أحمد الكعبي وعائشة عبد الله.

مشاركة خارجية

وتأتي الألعاب العالمية للكراسي المتحركة والبتر للشباب ـ الإيواس - ضمن أجندة المشاركات الخارجية الطموحة لاتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، لتأهيل أكبر عدد من أبطالنا الشباب، وإعداد جيل قوي من اللاعبين ليتسلموا رياضة أصحاب الهمم مستقبلاً. وقال ذيبان سالم المهيري الأمين العام باتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، إن مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، يولي هذه المشاركة أهمية خاصة من إعداد لهذه الفئة من الشباب، وإكسابهم خبرات جديدة مستقبلاً في مختلف المسابقات، ومن أجل حصد النتائج الإيجابية، التي تؤهل «أصحاب الهمم» لتحقيق ما يصبو إليه كل منتسب إلى هذه الشريحة من المجتمع.

دعم القيادة

وأشار المهيري إلى أن الإنجازات التي ظل يحققها «أصحاب الهمم»، ثمرة دعم القيادة الرشيدة، وطالب المهيري اللاعبين المشاركين خلال هذا الحدث العالمي، مضاعفة الجهد من أجل الوصول إلى منصات التتويج ورفع شعار التحدي، للسير على درب النجاحات وعدم التفريط في المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وقال: «إن منتخباتنا ارتدت قفاز التحدي» في عالمية إيرلندا للشباب للكراسي المتحركة والبتر من أجل ضربة البداية، حيث رفع «فرسان الإرادة» شعار الذهب في هذا المحفل العالمي المهم.