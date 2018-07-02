71 محطة تدريبية لإعداد «شباب اليد» لـ «الآسيوية»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

اعتمد مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، توصية لجنة المنتخبات، والخاصة ببرنامج الإعداد لمنتخب ناشئي اليد، للمشاركة في البطولة الآسيوية الثامنة للناشئين، المؤهلة لبطولة العالم للناشئين مقدونيا 2019، التي ستقام في العاصمة الأردنية عمان، في الفترة من 14 إلى 24 سبتمبر المقبل، وأكد محمد شريف نائب رئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات، أن البرنامج يتضمن العديد من المحطات لتجمعات داخلية ومعسكرات خارجية، ويصل بمجموعها إلى 71 محطة تدريبية، أي ما يعادل 142 ساعة تدريبية. وستكون الانطلاقة غداً بملعب نادي بني ياس، ثم تنتقل إلى نادي الوصل، خلال الفترة من العاشر ولغاية الرابع عشر من الشهر الجاري، والتجمع الثالث في نادي بني ياس، خلال الفترة من 17 ولغاية 21 من نفس الشهر، ويختتم شهر يوليو بمعسكر خارجي في السعودية أو البحرين، خلال الفترة من 24 ولغاية 30 يوليو الجاري.

وأشار محمد شريف إلى توفير كافة سبل النجاح للمنتخب وفق الإمكانات المتوافرة، للوصول بالمنتخب لأعلى درجات التفوق بطموحات وآمال تمثيل مشرف للدولة واللعبة فيها.

محطات

ويتضمن برنامج شهر أغسطس المقبل، 3 محطات تدريبية، ستكون الأولى خلال الفترة من الأول ولغاية الرابع بتجمع داخلي، ومن ثم التجمع الثاني خلال الفترة من السابع ولغاية السابع عشر، ثم استراحة لوقفة العيد، ومن ثم تدريب لمدة يومين بعده، والمغادرة إلى مقدونيا لإقامة المعسكر الخارجي، والذي يقام خلال الفترة من 28 أغسطس ولغاية 10 سبتمبر، وبعدها راحة لمدة يومين، ومن ثم المغادرة إلى المملكة الأردنية الهاشمية في 12 سبتمبر، للدخول في أجواء البطولة، التي ستقام خلال الفترة من 13 إلى 24 سبتمبر المقبل.