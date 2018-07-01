الإصابات تضرب «ويمبلدون»

المصدر: لندن - رويترز

يبدو أن الإصابات ضربت بطولة ويمبلدون للتنس مبكرا ، وأصبحت موجة الانسحابات ، أهم صفات البطولة التي تنطلق غدا ، وانضم الأوكراني ألكسندر دولغوبولوف إلى قائمة المنسحبين أمس بسبب إصابة في المعصم، والسويسرية تيميا باتشينسكي ، والكوري الجنوبي تشونج هيون، كما انسحب الإسباني روبرتو باوتيستا أول من أمس ، وانسحبت باتشينسكي من فردي السيدات بسبب إصابة في الساق اليمنى،وستحلّ الكولومبية ماريانا دوكي بدلاً منها. وسيحلّ سيموني بوليلي بدلاً من دولغوبولوف.

وأثار دولغوبولوف جدلاً كبيراً العام الماضي، عندما خاض تسعة أشواط فقط أمام روجر فيدرر في الدور الأول قبل أن ينسحب للإصابة،وفي اليوم ذاته ، انسحب مارتن كليزان بعد 8 أشواط أمام ديوكوفيتش. وتسبب هذا الموقف في تغيير اللوائح.