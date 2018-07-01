3 لاعبين في «تأهيلية القوى» إلى أولمبياد الناشئين

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تغادر بعثة منتخبنا الوطني لألعاب القوى عصر اليوم، إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، للمشاركة في البطولة التأهيلية،المقررة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية الرابعة للناشئين، بالأرجنتين أكتوبر المقبل، تضم البعثة كلاً من يوسف سرواش إداري المنتخب، ومحمد زروقي مدرباً، و 3 لاعبين هم محمد عدنان المعدي المشارك في الوثب الطويل والعالي«، ومحمد نائل الشرفا»الوثب الثلاثي والعالي«، وعبد الله الجناحي»110 متر حواجز والوثب الثلاثي«.

تقتصر المشاركة في البطولة على المواليد من 1 يناير 2001 وحتى 31 ديسمبر 2002 فقط، ويتنافس من خلالها الناشئون والناشئات، في 25 مسابقة،ويحضر البطولة، اللورد سباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي للعبة،والمستشار أحمد الكمالي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الإماراتي، وناصر المعمري عضو مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي نائب رئيس الاتحاد الإماراتي، ويقام غداً اجتماع الاتحاد الآسيوي للقوى، بحضور اللورد سباستيان كو.

اطمئنان

حرص المستشار أحمد الكمالي، على حضور التدريب المسائي لمنتخبنا أمس، واطمأن على استعداد اللاعبين، وحثهم على بذل الجهد، وأن الاتحاد يعتمد عليهم كثيرا في المستقبل، لأنهم يمثلون اللبنة الأولى لعملية»الإحلال والتجديد) التي ينفذها الاتحاد ضمن استراتيجيته الطموحة، وقال: هذه المجموعة سيضاف إليها 7 أسماء أخرى، ليشكلوا منتخب الناشئين «الأمل»، والعمود الفقري للمنتخب الأول مستقبلا، لأن كل بطولات العالم،العام المقبل، قاصرة على الرجال والناشئين تحت 17 سنة.

ووجه المستشار الكمالي، الشكر إلى إدارة ناديي شباب الأهلي دبي والوصل، على الاهتمام بالناشئين، مشيراً إلى أنه مواليد 2003، والذين لا يسمح لهم بالمشاركة مع أقرانهم مواليد 2001 و2002، فسيتم ضمهم في الموسم المقبل.