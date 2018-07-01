سباق «إيفيان» في جولة مونديال فورمولا 1 اليوم

المصدر: إيفيان - البيان الرياضي

ينطلق اليوم السباق الرئيسي لجائزة فرنسا الكبرى للزوارق السريعة، الجولة الثالثة من بطولة العالم «فورمولا1» بمشاركة 19 متسابقاً يتقدمهم فريق أبوظبي بثلاثة زوارق قوية بقيادة ثاني القمزي وشون تورنتي وإريك ستارك، بجانب أسياد البحار في فريق الفيكتوري تيم عبر زورقيه فيكتوري 1 بقيادة المتسابق العالمي اليكس كاريلا وزورق فيكتوري 3 بقيادة البطل احمد الهاملي. يقام مسار السباق في إيفيان بنفس المقاييس والمسافات التي أقيم عليه في أول نسخة يبلغ طوله 2080 مترا.

ويحتل فريق أبوظبي «حامل اللقب» وصافة الترتيب العام برصيد 24 نقطة للمتسابق ثاني القمزي في حين يحل ستارك ثالثاً في الترتيب العام برصيد 21ورابعاً تورنتي برصيد 20، بينما يتصدر الترتيب العام حالياً الفرنسي فيليب شيب حيث يمتلك 27 نقطة. ويحتل زورق فيكتوري 1 المركز السادس في الترتيب العام برصيد 9 نقاط بينما جاء احمد الهاملي قائد زورق فيكتوري 3 في المركز السابع برصيد 8 نقاط، ويسعى الهاملي وكاريلا للتفوق في السباق الرئيسي. وخاضت الزوارق المشاركة أمس تصفيات أفضل زمن وسباق السرعة والذي يتم على ضوء نتائجه تحديد المنطلقين في السباق الرئيسي اليوم والذي يتوقع أن يشهد صراعاً شرساً بين المشاركين مثل العادة في كل الجولات. وتطمح زوارق الإمارات إلى تسجيل تألق جديد يضعه بهدف تحقيق أجمل انجاز مع ختام الجولات الأوروبية التي بدأت في البرتغال ثم بريطانيا قبل أن تحط البطولة رحالها في فرنسا، وسوف تنتقل مجدداً إلى آسيا.

انطلاقة قوية لزورق فيكتوري | البيان

دفعة معنوية

وأكد سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي أن متابعة وحضور أصحاب السمو الشيوخ دوماً لفريق أبوظبي تأتي بنتائج إيجابية دائما وتعطي مؤشراً قوياً للفريق من أجل بذل أفضل ما لديهم، وقال: شهدنا زيارة سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان لمعسكر الفريق، ثم زيارة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان والشيخ خليفة بن سلطان بن خليفة آل نهيان لمتابعة تجهيزات الفريق، وكل ذلك دائما يكون له صدى إيجابي لدى المتسابقين ورغبة قوية في الوصول لأفضل النتائج خاصة مع وجود هذا الدعم المعنوي الهائل

وقال الرميثي: أتوقع أن يحرز فريق أبوظبي المركز الأول والثاني معاً خاصة وأن المنافسين الثلاثة في صفوف الفريق أصحاب تاريخ وخبرات كبيرة في منافسات الفورمولا1، ومرشحين للوصول إلى منصة التتويج

أضواء

تسلطت الأضواء بشكل كبير على قائد زورق فيكتوري 1 الإيطالي اليكس كاريلا والذي حقق الفوز بالمركز الأول جائزة فرنسا الكبرى ثلاث مرات آخرها العام الماضي، وكتبت مجلة البطولة مقالاً عن انتصارات كاريلا والنجاحات الكبيرة التي يحققها.

زيارة

محمد وخليفة بن سلطان يطمئنان على فريق أبوظبي

محمد وخليفة بن سلطان خلال زيارة خيمة فريق أبوظبي | البيان

زار الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، والشيخ خليفة بن سلطان بن خليفة آل نهيان، خيمة فريق أبوظبي لزوارق الفورمولا1 في مدينة إيفيان الفرنسية، وحرص الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان على الاطمئنان على التجهيزات الخاصة بزوارق فريق أبوظبي، واطلع على التقارير الفنية الخاصة بالمشاركة عن طريق سالم الرميثي رئيس البعثة، ووجه كلمة للفريق وقال « إنكم تحملون لقب البطولة، ويتوجب عليكم بذل كل الجهد من أجل المحافظة عليه وعدم خروجه من الإمارات للموسم الثاني على التوالي، وفريقنا يمتلك كل مؤهلات الفوز وقادر على أن يحقق لقب الجولة للموسم الرابع على التوالي، وأن يساهم مرة أخرى في صناعة الفوز ورفع علم الإمارات على بحيرة ايفيان». إيفيان - البيان الرياضي

هدف

حريز المر: المنافسة تتطلب النفس الطويل

أكد حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم أن المنافسة على اللقب العالمي تتطلب النفس الطويل، مشيراً إلى أن الفريق ماض نحو هدفه في المنافسة على لقب البطولة العالمية من خلال الجولة الحالية والجولات المقبلة. وجدد حريز المر ثقته الكبير في قدرات الفريق وإمكانيات الطاقم الفني بقيادة البطل العالمي الأميركي السابق سكوت جيلمان والمتسابقين أحمد الهاملي قائد زورق فيكتوري 3 والإيطالي اليكس كاريلا قائد زورق فيكتوري 1 في مواصلة المشوار والمنافسة على المراكز الأولى. وذكر أن الفريق ومن خلال الجولتين الأولى والثانية أكد على قوته ووجوده كأحد أطراف المنافسة على قمة الترتيب العام وكان قريباً وضمن المرشحين لكن ظروفاً مختلفة تداخلت وحرمته التواجد في منصة التتويج مع الأبطال. إيفيان - البيان الرياضي