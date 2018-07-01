شباب الأهلي دبي يسيطر على جوائز حفل الدراجات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

سيطر فريق شباب الأهلي دبي للدراجات على معظم جوائز حفل ختام موسم الدراجات والذي شهد حضور مجلس إدارة اتحاد الدراجات وكل الفرق الفائزة في حفل ختام الموسم الذي يقام سنوياً، ونجحت أندية النصر والتعاون والشارقة والعربي والحمرية والرمس في الفوز بعدد من الميداليات والكؤوس خاصة في مراحل الناشئين والبراعم لما يمتلكون من مواهب في هذه المراحل الصغيرة.

وأكد أسامة الشعفار رئيس الاتحاد في كلمته سعادته بتواجد أسرة الدراجات في يوم جديد من التكريم في عام زايد، وأشاد بالعمل الكبير للأندية، وقال أتوجه بأسمى آيات الشكر إلى القيادة الرشيدة لدولتنا بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات وأولياء العهود، على ما يقدمونه من دعم واهتمام في مختلف المجالات ساهم في وجود الإمارات دائماً في الصدارة.

وأضاف: أتوجه إلى أسرة اللعبة بالشكر على ما قدموه من مجهود كبير خلال موسم حافل من الإنجازات وفي عام يحمل اسم مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من أجل الارتقاء برياضة الدراجات في مختلف البطولات التي نظمها الاتحاد أو المساهمة في إعداد المنتخبات من خلال الاهتمام بالكوادر الوطنية من اللاعبين المواطنين في مختلف الفئات العمرية وحتى فريق العموم.

إنجاز تاريخي

وتابع: هذا الاهتمام أسفر عن إنجاز تاريخي لرياضة الدراجات يحدث لأول مرة منذ تأسيس الاتحاد عام 1974 وهو حصول بطلنا الآسيوي يوسف ميرزا على أول ميدالية آسيوية في بطولة الطريق في تاريخ الإمارات، إضافة إلى ذهبيتين آسيويتين في سباق المضمار عن طريق يوسف ميرزا وأحمد المنصوري، ليحقق حلم الدراجات الإماراتية الذي طال انتظاره بأن تكون على خارطة الدراجات الآسيوية منافسة في كل البطولات التي تشارك فيها وتخطي مرحلة المشاركات الشرفية.

وأضاف: عام زايد الخير، شهد الكثير من المفاجآت السارة، والإنجازات التي ستخلد في ذاكرة الرياضة الإماراتية، بعد سنوات من الجفاء القاري، والكل يلمس الإيجابيات، ونعلم بوجود بعض السلبيات البسيطة، ونسعى دائما لتذليل أي عقبات تقف أمام الأندية واللاعبين.

شكر

ووجه أحمد الحوري نائب رئيس الاتحاد شكره للأندية وأكد على كلمة رئيس الاتحاد بأنه لا يوجد عمل في أي اتحاد رياضي من دون أخطاء أو مكتمل ولكن ما يسعون إليه خلال اجتماعات مجلس الإدارة التي تتم بشكل مستمر إلى حل أي مشكلة تقف أمام الأندية وتمنى أن يكون مجلس الإدارة وفق في عمله خلال الفترة الماضية.

حضور

حضر حفل الختام أعضاء مجلس إدارة اتحاد الدراجات عبد الناصر الشامسي الأمين العام، وعبد الكريم الزرعوني المدير المالي، ونايف جكه الأمين العام المساعد وسالم عتيق رئيس لجنة الحكام ونورا الجسمي رئيس اللجنة النسائية مديرة التسويق.