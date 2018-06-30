«شارة محمد بن زايد لسباقات الهجن» تنطلق 7 يوليو

المصدر: أبوظبي - وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق 7 يوليو المقبل فعاليات «شارة محمد بن زايد لسباقات الهجن» في 30 ميداناً بالدولة ولمدة 4 أسابيع.

وتقام المنافسات لفئتي الفطامين والحقايق كل يوم سبت لمدة أربعة أسابيع متتالية، حيث يبدأ الأسبوع الأول للسباقات التأهيلية بمنافسات الفطامين والتي خصص لها 15 شوطاً لمسافة 1.5 كلم على أن تبدأ في 14 يوليو تحديات سن الحقايق والتي خصص لها 10 أشواط لمسافة 3 كلم.

وتعود منافسات سن الفطامين مجدداً بتاريخ 21 يوليو بـ15 شوطاً ومسافة 1.5 كلم في حين تختتم الفعاليات في 28 يوليو بمنافسات سن الحقايق بـ10 أشواط لمسافة 3 كلم.

وتأتي الشارة في إطار السباقات التمهيدية التي تسبق انطلاقة الموسم الجديد 2018 - 2019 وذلك في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة لتعزيز الرياضات التراثية بصفة عامة وسباقات الهجن على وجه الخصوص والمحافظة عليها سيراً على النهج الذي أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الاهتمام بهذه الرياضة العربية الأصيلة والحفاظ على الموروث الشعبي وانعكاساً لثقافة وتقاليد أهل الإمارات.

وتشمل الميادين التي ستقام عليها الشارة كلاً من الوثبة ومدينة زايد وغياثي وليوا والسلع والخزنة والسمحة وسيح صبرة وبوسمرة والساد وغشابة والسد ورماح وسويحان والجبيب والقوع والسحم والرقيعات والوجن والمرموم ومرغم والراشدية والطي والهباب واللبسة والذيد والتلة والسوان والخوانيج والهباب.