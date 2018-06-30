الإمارات تواجه السعودية في تصفيات كأس آسيا للسلة

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

يواجه منتخبنا الوطني لكرة السلة شقيقه السعودي في السابعة و45 دقيقة مساء اليوم بصالة شباب الأهلي دبي بمنطقة الممزر في مباراة مصيرية يسدل من خلالها الستار على الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية من التصفيات الخليجية المؤهلة إلى كأس آسيا 2021، يسبق اللقاء في الخامسة والنصف عصراً مباراة البحرين وعمان.

ويسعى منتخبنا ونظيره السعودي للتأهل إلى نهائيات آسيا، ولا بديل لمنتخبنا عن الفوز عقب خسارته مباراته الأولى أمام البحرين 73 ـ 79، فيما يسعى الأخضر إلى حصد انتصار جديد عقب فوزه في الجولة الافتتاحية على عمان 76 ـ 60. وتشهد المباراة منافسة قوية بين المنتخبين لاسيما وأن تصفيات المنامة شهدت لجوء المنتخبين إلى شوط إضافي عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 77 ـ 77 قبل أن ينجح الأبيض في حسم الشوط الإضافي ونتيجة المباراة بنتيجة 90 ـ 81 كانت كفيلة في وضع الأبيض على رأس صدارة التصفيات البحرينية برصيد 5 نقاط من حالتي فوز وخسارة واحدة، مما يشعل المنافسة في آخر مباريات التصفيات.

تقام التصفيات الخليجية تحت إشراف الاتحاد الآسيوي وتنقسم إلى مرحلتين، الأولى استضافتها العاصمة البحرينية المنامة، والثانية المقامة حالياً في دبي.