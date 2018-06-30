سلطان بن خليفة: واثقون في قدرات أبطالنا على المنافسة القوية

المصدر: إيفيان - البيان الرياضي

زار سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية معسكر وخيمة فريق أبوظبي للزوارق السريعة والمقام حالياً في مدينة إيفيان الفرنسية، حيث تشهد اليوم وغداً أحداث الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 بحضور ومشاركة 20 زورقاً في المنافسة تتقدمها زوارق الإمارات وتضم زوارق أبوظبي الثلاثة وزورقي الفيكتوري.

وتفقد سموه استعدادات فريق أبوظبي «حامل اللقب» وجاهزيته قبل المنافسة القوية اليوم في سباق أفضل زمن والذي سيتأهل أصحابه والفائزون الأوائل للانطلاق من المراكز الأولى في السباق الرئيس اليوم للجولة، كما استمع إلى تقرير فني شامل من سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي والتعرف على خطة الفريق من أجل المشاركة والتحدي في الزمن اليوم وفي السباق الرئيسي غداً.

ووجه سموه كلمة إلى متسابقي وأعضاء الفريق قبل المنافسة قبل انطلاق المواجهة، وأكد سموه أن قدرات الفريق وزوارقه جديرة بأن تنافس دائماً على المراكز الأولى ويمتلك المقدرة والاستطاعة على تقديم الأفضل والتميز بشكل مستمر من خلال أي مشاركة وحضور له في كل البطولات حول العالم، وقال: نحن على ثقة كبيرة بقدرات أبطالنا وزوارقنا والمنافسة على المراكز الأفضل في السرعة اليوم والرئيسي غداً، وتقديم ما يثبت أنهم الفريق الأفضل وحامل اللقب في البطولة.

من مشاركة سابقة لزورق أبوظبي | البيان

رسالة

وشدد سموه على الرسالة النبيلة والمعاني السامية التي يحملها فريق أبوظبي دوماً في كل مشاركاته، خاصة التمثيل الرياضي للإمارات والحضور في كل أنهار وبحار العالم حيث قال سموه: عندما تصلون بالمشاركة إلى كل مكان فإنكم تحملون معكم اسم الإمارات وتعكسون السمعة الطيبة لها ولرياضتها في الحضور والمنافسة والتميز أيضاً، وبوجودكم وحضوركم تتميز وتتفوق الرياضة البحرية دوماً.

دعم

وقدم سموه الدعم والمؤازرة للفريق من خلال قدومه إلى الموقع والحرص على مقابلة المتسابقين والطاقم الإداري قبيل انطلاقة المنافسات وهو ما ولد لدى الجميع طاقة إيجابية لا محدودة ورغبة كبيرة في صناعة الفوز والإبداع في التفوق من خلال جولة اليوم وغداً.

تحدي الزمن

وتنطلق اليوم منافسات سباق أفضل زمن والذي يقام في إطار الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 في مدينة إيفيان بمشاركة زوارق أبوظبي الثلاثة وزورقا فيكتوري ، وسط منافسة قويةفي البطولة البحرية رقم واحد على مستوى العالم والت تنظم تحت إشراف الاتحاد الدولي للرياضات البحرية .

اجتماع

يقام في التاسعة صباح اليوم الاجتماع التنويري والإلزامي لجميع المتسابقين، ثم تعقبه فترة تجارب حرة تستمر من العاشرة والربع صباحاً وتأخذ حيزاً لساعة كاملة في جدول المنافسة، وتنطلق تصفيات الزمن والسرعة في الرابعة والثلث عصراً وتستمر لساعة كاملة.

الثنائي الطائر لــ « فيكتوري» يتطلع لمعانقة المركز الأول

أكملت زوارق الإمارات في فريقي الفيكتوري تيم وأبوظبي استعداداتها، للمنافسة على ألقاب جائزة فرنسا الكبرى للزوارق السريعة (فورمولا1) الجولة الثالثة من بطولة العالم ، والتي تستضيفها مدينة إيفيان ويخوض فريق الفيكتوري المنافسات بالزورقين فيكتوري 3 بقيادة بطلنا أحمد الهاملي، وفيكتوري 1 بقيادة البطل العالمي الإيطالي اليكس كاريلا، حيث يسعى الثنائي الطائر اليوم إلى معانقة المراكز الأولى، من أجل ضمان مكان متميز في انطلاقة السباق الرئيسي غداً.

المحافظة على صدارة الترتيب هدف زوارق الفيكتوري | البيان

صدارة

ويدافع الفريق الأزرق عبر زورق فيكتوري 1، عن صدارة الترتيب العام لبطولة الزمن، والتي يتصدرها برصيد 24 نقطة، بعد نتائجه المتميزة في الجولتين الأولى والثانية واللتين جرتا في بورتيماو (البرتغال) ولندن (بريطانيا) على التوالي. ويملك اليكس كاريلا الفرصة اليوم لمواصلة تألقه في منافسات وتصفيات أفضل زمن، واحتلال مركز متقدم يمكنه من الاستمرار في صدارة الترتيب العام.

وقال أحمد الهاملي إن المنافسة، تشكل تحدياً خاصاً لفريق الفيكتوري تيم من أجل الصعود في سلم الترتيب العام والمزاحمة على قمة الترتيب. وأضاف أن الفريق لم يحالفه التوفيق كثيراً في الجولتين الأولى في مدينة بورتيماو البرتغالية، والثانية في العاصمة البريطانية لندن، لكنه قادر من خلال الإمكانيات التي وفرتها مؤسسة الفيكتوري تيم على الاستمرار وبقوة من أجل تحقيق حلم التتويج في النهاية.

أهمية

وأكد الإيطالي اليكس كاريلا أهمية الفوز والتألق في تصفيات السرعة اليوم، من أجل ضمان انطلاقة مميزة في السباق الرئيسي، وقال إن المنافسة في مياه بحيرة ليمان - جينفا المعروفة بتقلباتها، أمر صعب أمام منافسين أقوياء يسعون أيضاً إلى الهدف نفسه، مما يجعل المهمة تبدو أكثر صعوبة، خاصة وأن البحيرة تشهد حركة للناقلات البحرية مما قد يتسبب في العديد من المصاعب أثناء الدوران حول كورس السباق.

وأشار إلى أن مدينة إيفيان وجائزة فرنسا الكبرى بالتحديد، تشكل دائماً مصدر تفاؤل له منذ انضمامه إلى سباقات بطولة العالم، حيث استطاع التتويج من قبل ثلاث مرات آخرها العام الماضي، ويسعى اليوم لتحقيق بداية جديدة له في المنافسة قبل الانتقال إلى الجولات الآسيوية.

متابعة

يتابع منافسات جائزة فرنسا الكبرى كل من حريز المر محمد بن حريز، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، ومحمد مبارك المطيوعي نائب رئيس مجلس الإدارة.

ويأتي حضور رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم مع الفريق في المدينة الفرنسية من أجل شد أزر المتسابقين ومساندة الفريق في مشواره الطويل والصعب في البطولة العالمية.

ارتياح

من جهته أثنى سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي، على الارتياح الكبير الذي يسود معسكر الفريق والمتسابقين والجهازين الفني والإداري، بعد زيارة سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، معسكر وخيمة فريق أبوظبي للزوارق السريعة، والتي كان الهدف الأسمى منها تشجيع الفريق وبث الحماس في عروقه، وأكد الرميثي أن متابعة سموه الدائمة وقربه من الفريق جعلت النتائج ترتفع للأعلى، ومستوى الفريق يتحسن للأفضل في كل مشاركاته، وقال: دوماً ما يشملنا سموه بكل أنواع الدعم، ونحن متيقنون أن هذا الدعم ستكون له نتائج إيجابية من دون شك.

تحدٍ

وقال ثاني القمزي نجم فريق أبوظبي: نعتبر إيفيان هي ملعبنا المفضل من بين جميع الجولات، خاصة وأن فريق أبوظبي قد سبق له الفوز بلقب الجولة ثلاثة مواسم متتالية هنا، ويبحث عن اللقب الرابع على التوالي في إيفيان، السرعة اليوم هي بداية السباق والجولة، والمطلوب بكل تأكيد إحراز أفضل السرعات قبل انطلاق السباق الرئيسي غداً، سنشهد اليوم تحدياً غير طبيعي بين كل الزوارق وقتالاً من أجل الوصول إلى السرعة الأعلى، وبرأيي فإن لقب الجولة غداً سيكون بين الزوارق الأولى الستة، حيث سيحرز اللقب صاحب أحد هذه المراكز.

6

سجلت ذاكرة الفورمولا1 حتى الآن، الزمن الأسرع والأفضل لفريق أبوظبي على مستوى الأعوام الثلاثة الماضية في إيفيان، حيث حقق زورق أبوظبي 6 زمناً وقدره 44.13 ثانية.