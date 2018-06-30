منتخب شباب الطائرة ينتظم في معسكر عجمان

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

بدأ المنتخب الوطني للكرة الطائرة للشباب مساء أول من أمس، معسكره الداخلي في عجمان، والمستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، استعداداً للسفر في اليوم التالي، إلى المعسكر الخارجي في بولندا من 6 إلى 18 يوليو المقبل، والذي يخوض خلاله الفريق 4 مباريات ودية مع فرق بولندية متدرجة القوة.

انتظم جميع اللاعبين الـ14 المختارين لمنتخب شباب الطائرة في التدريب الأول من المعسكر، والذي أجري على ملعب صالة نادي عجمان، تحت قيادة المدرب المصري شريف محمود سويلم، ومساعديه محمد يوسف الحمادي وأشرف رشاد عبد الله، ومعهم الإداري أحمد سالم البادي، وبحضور عدنان محمد المنسق العام للمنتخبات الوطنية.

يضم المعسكر اللاعبين محمد حسين صالح ومحمد عبد الله البلوشي (عجمان)، مبارك سلطان المنصوري (بني ياس)، محمد عبد الله المهيري وأحمد حسين علي (شباب الأهلي دبي)، راشد سعيد عبد الكريم، محمد عباس سليمان وعلي غانم الظاهري (النصر)، مطر راشد العزيزي، عيد عارف العزيزي وزايد سعيد الأحبابي (العين)، يوسف محمد الخزناوي وسعيد راشد الكتبي (الوحدة)، وراشد عمر مبروك (الوصل).

تأتي التحضيرات الحالية لمنتخب شباب الطائرة، استعداداً للمشاركة في البطولة الخليجية في البحرين من 19 إلى 29 يوليو المقبل، ومن المقرر أن يترأس مبارك حارب النعيمي عضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة، بعثة المنتخب الوطني في المعسكر الخارجي في بولندا، على أن يتولى عبد العزيز السلمان عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية للطائرة، رئاسة بعثة المنتخب الوطني للشباب المشاركة في البطولة الخليجية.