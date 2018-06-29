محمد بن ثعلوب يطمئن على إعداد منتخب الجودو في بلغاريا

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو على سير إعداد المنتخب الأول للجودو في معسكره ببلغاريا قبل التوجه الأسبوع المقبل إلى أسبانيا في ختام فترة الإعداد الخارجي التي انطلقت من اليابان وتواصلت في رومانيا لمزيد من الإعداد البدني،واطلع بن ثعلوب خلال اتصاله بأمين عام الاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو ناصر التميمي على سير المعسكر والاستعداد للمشاركة الإيجابية في بطولة الجراند بري للجودو التي تقام في كرواتيا خلال الفترة من 27 إلى 29 يوليو المقبل بمشاركة 57 دولة.

وتعقب تلك المشاركة الاستعداد للمشاركة في بطولة الغراند يري الثانية التي تقام في العاصمة المجرية بودابست خلال الفترة من 10-13 أغسطس والتي تشهد مشاركة 40 دولة وتعتبر من ضمن الإستعدادات لبطولة الألعاب الأسيوية 2018 التي يركز عليها الاتحاد بشكل خاص،قبل استضافة بطولة الجراند سلام الكبرى خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر في أبوظبي والتي بدأ التسجيل ويتواصل حتى أول أكتوبر القادم حسب لائحة الاتحاد الدولي للجودو حيث يتوقع مشاركة أكثر من 50 دولة من مختلف القارات.

ومن جانب آخر، غادرت البلاد في ساعة متأخرة أمس بعثة منتخبنا الوطني للناشئين والشباب للجودو إلى لعاصمة المجرية بودابست لإقامة معسكر إعداد يستغرق 10 أيام في المركز الرياضي الدولي التابع للاتحاد الدولي للجودو استعداداً للمشاركة في بطولة كاس آسيا للجودو التي ستقام في هونغ كونغ خلال الفترة من 12 إلى 16 يوليو المقبل، وضمت البعثة محمد جاسم عضو مجلس إدارة الاتحاد مشرف اللعبة،والمدرب الياباني هاراجوتشي نويا و8 لاعبين لفئتي الناشئين والشباب من مختلف أندية الدولة.