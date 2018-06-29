التسجيل والفحص الفني يدشنان مونديال الفورمولا1 في إيفيان

المصدر: إيفيان - البيان الرياضي

تبدأ فعاليات الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 التي تشهدها مياه نهر ليمان جينفا في مدينة إيفيان في الريف الفرنسي السويسري، بالتسجيل الرسمي والفحص الفني لجميع المتسابقين والزوارق المشاركة، وتتواصل الجولة غداً بإقامة التجارب الحرة التي يعقبها سباق أفضل زمن، والذي يحدد بنهايته أول المنطلقين في السباق الرئيسي على لقب الجولة الثالثة والمقرر له بعد غد، وتشهد الجولة مشاركة 19 زورقاً يتقدمها فريق أبوظبي حامل اللقب، الذي يسعى للحفاظ على القمة العالمية، إلى جانب فريق مؤسسة الفيكتوري تيم، والذي يتطلع بدوره للتواجد على منصة التتويج العالمية للمرة الأولى.

طموح

ويدخل فريق أبوظبي حامل اللقب التحدي الفرنسي، من خلال الزورق رقم 5 بقيادة ثاني القمزي ورقم 6 بقيادة شون تورنتي، وزورق إريك ستارك الذي يدخل باسم فريق أبوظبي للمرة الأولى بعد الصفقة القوية وتوقيع العقد مع المتسابق الشاب قبل انطلاق تلك الجولة، ويأتي الثلاثي القوي في وصافة الترتيب العام للبطولة عن طريق القمزي برصيد 24 نقطة، والمركز الثالث لإريك ستارك ب20 نقطة وشون رابعاً برصيد 20 نقطة أيضا، فيما يتصدر البطولة حاليا الفرنسي فيليب شيب قائد الزورق الصيني برصيد 27 نقطة.

تطلعات

وأما مؤسسة الفيكتوري تيم، يتطلع أبطالها إلى تحقيق نتائج مميزة في المنافسات التي تجمع النخبة من أبطال رياضة الزوارق السريعة على كورس السباق الذي يصل طوله إلى 2080 م، ويضم 6 عوامات التفاف 5 حمراوات وواحدة صفراء، ويشارك فريق الفيكتوري تيم بقوة في المنافسات عبر زورقيه فيكتوري 1 بقيادة الإيطالي اليكس كاريلا وزورق فيكتوري 3 بقيادة بطلنا أحمد الهاملي حيث يتطلع الفريق للمنافسة على المراكز الأولى في الجولة الثالثة في إيفيان الفرنسية حيث تمثل مفترق الطرق قبل انتقال الحدث في الجولات المقبلة إلى شرق القارة الصفراء ومن ثم إلى غربها إلى مياه الإمارات التي تحتضن الجولتين قبل الختامية في العاصمة الحبيبة أبوظبي والختامية في الشارقة الإمارة الباسمة.

تعويض

ويسعي الفريق الأزرق في المنافسات المرتقبة إلى تعويض ما فاته خلال منافسات الجولتين الأولى التي جرت في البرتغال منتصف شهر مايو الماضي والثانية التي استضافتها العاصمة البريطانية لندن الأسبوع الماضي والعودة من جديد إلى الواجهة من خلال المشاركة في فعاليات الجولة الثالثة المرتقبة في ايفيان من خلال تصفيات سباق أفضل زمن غداً والسباق الرئيسي بعد غد، ويحتل زورق فيكتوري 1 بقيادة الإيطالي اليكس كاريلا المركز السادس في الترتيب العام للبطولة، بعد جولتين برصيد 9 نقاط، بعدما عانده الحظ العاثر في الجولة الثانية من إكمال السباق والمنافسة على القمة حيث تعرض الزورق لحادث انقلاب في اللفة 35 وهو ينافس على المراكز الثلاثة الأولى حيث يتصدر الترتيب العام لبطولة العالم حالياً قائد زورق شينيزين- الصين 7 الفرنسي فيليب شيبي برصيد 27 نقطة.

صدارة

ويقدم زورق فيكتوري 1 تحديداً أداء لافتاً في مراحل البطولة العالمية حيث يتصدر حاليا الترتيب العام لمنافسات أفضل زمن برصيد 24 نقطة بعد احتلاله المركز الثالث مرتين في الجولتين الأولى بالبرتغال والثانية في بريطانيا فيما يأتي زورق فيكتوري 3 في المركز السابع برصيد 9 نقاط، ويجئ زورق فيكتوري 3 بقيادة بطلنا أحمد الهاملي خلف زميله كاريلا قائد زورق فيكتوري 1 في المركز السابع للترتيب العام برصيد 8 نقاط بعدما أضاف 3 نقاط جديدة في سباق الجولة الثانية حيث عانى الزورق من مشاكل تقنية بعد تعرضه لاحتكاك مع أحد الزوارق المنافسة في سباق لندن.