لا مفاجآت في انطلاقة «دولية دبي لشطرنج الناشئين»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

جاءت انطلاقة بطولة دبي الدولية لناشئي الشطرنج دون مفاجآت وسط سيطرة لاعبي أذربيجان، حيث أسفرت نتائج الجولة الأولى عن فوز أفضل المصنفين وفي مقدمتهم المصنف الأول الهندي روناك سادواني الذي حصل على نقطته الأولى على حساب لاعبنا عامر سعيد الليلي وفازالمصنف الثاني الأذربيجاني أحمد زاده على لاعبنا عبد الرحمن البروزي، وتغلب المصنف الثالث الأذربيجاني خازار بابازاده على الهندي سارما ادياتيا كما فاز المصنف الرابع الأرميني ادوارد أكوبيان على لاعبنا احمد الشامسي وتغلب المصنف الخامس الأذربيجاني فريد مصطفييف على لاعبنا احمد القايدي.

انطلاقة

وانطلقت البطولة على كأس الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، أول من أمس بنادي دبي للشطرنج والثقافة، بحضور أحمد خليفة آل ثاني نائب رئيس نادي دبي للشطرنج، وعبد الله شهداد ممثلاً لمجلس دبي الرياضي وأعضاء مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة ومهدي عبد الرحيم الأمين العام المساعد لاتحاد الامارات للشطرنج، وتم تخصيص الجوائز للمراكز العشرة الأولى، بالإضافة لكأس الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم المخصص للفائز باللقب، ويبلغ عدد اللاعبين المشاركين 140 لاعبا ولاعبة من 18 دولة أوروبية وآسيوية في الفئات السنية تحت 8 و 10 و 12 و 14 عاما.

إعداد

وقال أحمد خليفة آل ثاني إن بطولة الناشئين من أهم الفعاليات التي ينظمها نادي دبي للشطرنج، مشيرا إلى أن مشاركة 140 لاعبا ولاعبة من 18 دولة يؤكد السمعة الطيبة التي تحظى بها على مستوى العالم، وقال: تشكل بطولة دبي للناشئين أفضل استعداد للاعبينا للمشاركة الخارجية وتمكينهم من اكتساب الخبرة. وكشف آل ثاني أن بطولة دبي للناشئين لعبت دورا مهما في بروز العديد من اللاعبين في الإمارات، كما كانت إحدى المحطات الأولى لعدد كبير من نجوم اللعبة في العالم حاليا الذين سبق أن شاركوا فيها.

إقبال

بدوره، أكد نجيب محمد صالح مدير الجهاز الفني بنادي دبي للشطرنج ورئيس لجنة الاستئناف، أن الإقبال الكبير على المشاركة في البطولة من 18 دولة يؤكد المكانة التي حققتها على الساحة الشطرنجية العالمية وقال: فرضت بطولة دبي للناشئين نفسها حدثا شطرنجيا متميزا على أجندة أنشطة بطولات الناشئين في العالم إلى جانب منحها فرصة الاحتكاك للاعبينا ولاعباتنا في سنّ متقدم وتمكينهم من اكتساب الخبرة.

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تبلغ قيمة جوائز بطولة دبي للناشئين 10 آلاف دولار، بالإضافة إلى الكأس التذكارية التي تحمل اسم الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم لصاحب المركز الأول، كما تم تخصيص جوائز للاعبات واللاعبين المواطنين.