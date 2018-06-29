«فنية الأولمبية» تناقش اعتماد مشاركة الاتحادات في «الآسياد»

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

عقدت اللجنة الفنية (الأولمبية)، اجتماعاً أول من أمس، بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية في دبي، ناقشت خلاله اعتماد مشاركة الاتحادات الرياضية التي ستخوض غمار منافسة دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة (الآسياد) المقامة في اندونيسيا بمدينتي جاكرتا وبالمبانج، خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 2 سبتمبر المقبلين، وترأس الاجتماع عبدالمحسن فهد الدوسري نائب رئيس اللجنة الفنية وكل من الأعضاء صالح محمد بن عاشور، ويوسف البلوشي، وندى عسكر.

كما حضر محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية، وأحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة، وتقدم الحضور بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية لدعمه المستمر للحركة الأولمبية وللقطاع الرياضي بصورة عامة، ما انعكس على أداء أبنائنا الرياضيين في مختلف المحافل والإستحقاقات كافة، وتم مناقشة التصور المبدئي للتشكيل العددي للوفد الرياضي والإداري للجنة الأولمبية الوطنية والذي سيمثل الدولة في هذا المحفل الآسيوي الهام لكونه محطة انطلاق قوية تجمع أفضل الرياضيين على مستوى القارة الصفراء في العديد من الرياضات سواء الفردية أو الجماعية.

وبحثت اللجنة الفنية خلال الإجتماع التقارير الخاصة ببرنامج الأولمبياد المدرسي ومدى استفادة الاتحادات الرياضية منه، لاسيما وأنه يعد ثروة متجددة ومليئة بالعديد من المواهب والعناصر المميزة في الرياضات المختلفة وفرصة كبيرة للتعرف على تلك الخامات في مراحل عمرية مبكرة ووضعها على بداية المسار الصحيح، مما يعزز من حظوظ رياضة الإمارات في بناء أجيال واعدة وأساس قوي للمستقبل.