إصابة خطيرة للدراجة الألمانية فوغل

المصدر: برلين - أ ف ب

ذكر الاتحاد الألماني للدراجات أن البطلة الأولمبية في سباقات المضمار كريستينا فوغل تعرضت أول من أمس إلى إصابة خطيرة خلال التدريب وخضعت لعملية في العمود الفقري.

واصطدمت فوغل (27 عاماً)، الفائزة بـ 11 لقباً في بطولات العالم، وهي تسير بأقصى سرعة بدراج هولندي يتدرب هو أيضاً على نفس المضمار الاسمنتي في مدينة كوتبوس، حسبما أكد الاتحاد لوكالة سيد الرياضية الألمانية المنتمية لوكالة فرانس برس.

وأوضح المدير الرياضي في الاتحاد باتريك موستر أن الدراجة الألمانية نقلت على وجه السرعة بواسطة طائرة مروحية إلى برلين، ووضعت في «العناية الفائقة»، مشيراً إلى انه لا يعلم أي شيء راهناً عن حالتها الصحية.

وكانت كريستينا فوغل ضحية حادث خطير أرغمها على البقاء يومين في غيبوبة اصطناعية عام 2009 عندما كانت في الثامنة عشرة. وارتطمت يومها بشدة بمقطورة عائدة للشرطة التي لم تحترم أولوية المرور عندما كانت فوغل تتدرب على سباقات الطريق. وإضافة إلى إصابتها بكسر في فكها وخسارة ست أسنان، خضعت لعدة عمليات جراحية لتجميل وجهها.

وتوجت فوغل في اولمبياد لندن 2012 بذهبية الفرق، ثم في اولمبياد ريو 2016 بذهبية الفردي، وفي بطولات العالم، اربع مرات بلقب الفرق (2012، 2013، 2014 و2018)، ومثلها أيضاً بلقب الفردي (2014، 2015، 2017 و2018، وثلاث مرات في سباق كيرين (2014، 2016 و2017).