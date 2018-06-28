نادي دبي لأصحاب الهمم يطلق نشاطه الصيفي في يوليو

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن نادي دبي لأصحاب الهمم، عن إطلاق فعاليات النشاط الصيفي، تحت شعار «عام زايد»، خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 16 أغسطس المقبلين، ووجّه النادي، الدعوة للراغبين في المشاركة، بالتسجيل مجاناً، من خلال الروابط الإلكترونية المتوفرة في الموقع الرسمي للنادي، أو حسابات التواصل الاجتماعي، أو من خلال التواصل المباشر مع الأرقام الموجودة لخدمة أصحاب الهمم، وأولياء الأمور الباحثين عن المكان الذي يقدم خدمات تناسب احتياجات هذه الفئة من المجتمع.

زيادة

وكشف النادي أن العدد المتوقع للمشاركين، سيشهد زيادة من 195 في العام الماضي، ليصل بين 250 إلى 300 مشارك في هذه النسخة، فيما ستتميز الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية والتعليمية والعلمية والورش الفنية هذا العام، بأنها ستخدم جميع جوانب الإبداع والابتكار لدى المشاركين، ويسعى نادي دبي لأصحاب الهمم، لتحقيق عدة أهداف، من إقامة النشاط الصيفي الذي ينظمه سنوياً، أبرزها مساعدة أصحاب الهمم على استثمار أوقات الفراغ، وتوفير المناخ المناسب والبيئة الجاذبة لإكسابهم المهارات، والعمل على تعزيز روح الولاء وحب الوطن والبذل والعطاء وروح التحدي لديهم لبلوغ التميز والنجاح، إلى جانب تقديم برامج متنوعة بين الترفيه والمتعة والفائدة العلمية، من خلال الأنشطة التي سيتم تنفيذها، والعمل على تدريب أصحاب الهمم على تحمل المسؤولية والمشاركة الاجتماعية التطوعية.

اجتماع

وعقد فريق العمل المكلف بالإشراف على فعاليات النشاط الصيفي، اجتماعاً برئاسة فوزية البلوشي، مع أعضاء فرق العمل من الإداريين والمدربين، تم خلاله استعراض قائمة البرامج والأنشطة التي سيتم تنفيذها، والتنسيق بخصوص التواصل مع المؤسسات والدوائر المختلفة، وتحفيز أصحاب الهمم على المشـاركة. وكشفت البلوشي أن الفعاليات ستقام يومياً من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، بين الساعة الخامسة وحتى الثامنة مساء، على أن تقام فعاليات حفل الختام وتكريم المتفوقين والجهات الداعمة، يوم 16 أغسطس المقبل، وختمت البلوشي بالتأكيد على أهمية تضافر الجهود من أجل إنجاح فعاليات النشاط، الذي يأتي ضمن الفعاليات المتواصلة على مدار العام.