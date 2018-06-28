«الأولمبياد الخاص» يدعو أصحاب الهمم للمشاركة في «عالم دبي للرياضة»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

وجهت اللجنة المنظمة المحلية الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، الحدث الرياضي والإنساني الأكبر في العالم، دعوة إلى أصحاب الهمم، للمشاركة في معسكر رياضي صيفي، والذي يقام ضمن فعالية «عالم دبي للرياضة»، لتشجيع أصحاب الهمم على ممارسة الرياضة، والتعرف إلى البرامج والفعاليات المختلفة التي تنظمها اللجنة، تمهيداً للحدث الضخم التي تستضيفه أبوظبي، في مارس المقبل، ويتدرب المشاركون على مدار ستة أسابيع، في ثلاث رياضات أولمبية مختلفة، وهي كرة القدم وكرة السلة والدراجات الهوائية.

جهود

وقال خلفان المزروعي مدير عام اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية 2019: نحن سعداء بتنظيم هذه الفعالية، والتي تسهم في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من أصحاب الهمم في الدولة، للتعرف إلى ما نقدّمه من برامج وفعاليات مختلفة، للمساهمة في تعزيز الجهود المبذولة لإدماج أصحاب الهمم في المجتمع، والمشاركة في مسيرة التطور بمختلف الفئات والقطاعات.

وبدوره، قال أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة «إعمار العقارية: سعداء بالمشاركة في العمل على استضافة الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019، والتي تندرج كجزء أساسي من برنامج إعمار العقارية للمسؤولية المجتمعية، ونتطلع لاستضافة مبادرات وفعاليات أخرى في مرافقنا السكنية والتجارية العديدة في الدولة، لضمان نشر الرسالة السامية لحركة الأولمبياد الخاص.

حضور

وحضر الأسبوع الأول من المعسكر الصيفي، عدد من أعضاء مجلس دبي الرياضي، ونجوم المنتخب الإماراتي لكرة السلة في برنامج الأولمبياد الخاص الإماراتي، اللاعب مبارك بروك الدرمكي وخالد المني، وفريق «أنجيل وولف» سفير الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، الذي تولى الإشراف على الحصص التدريبية لرياضة الدراجات الهوائية، مع فريق نادي الوثبة للدراجات الهوائية للسيدات.

مشاركة

يشهد المعسكر الصيفي، مشاركة أبرز رياضيي الأولمبياد الخاص في الإمارات، الذين سبق لهم أن مثلوا الدولة خلال فعاليات الألعاب الإقليمية التاسعة في أبوظبي هذا العام، وعدد من سفراء الأولمبياد الخاص، وموظفين من شركة إعمار العقارية.