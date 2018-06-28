ألمانيا لن تستضيف «فورمولا 1» في 2019

المصدر: برلين - د ب ا

أعلن مسؤولو مضمار «هوكنهايم» الألماني أمس، أن ألمانيا لن تشارك في استضافة فعاليات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 في عام 2019، وأوضح المسؤولون أن مالكي المضمار لم يتوصلوا إلى اتفاق مرضي من الناحية المالية مع مسؤولي بطولة العالم للفورمولا-1. وقال جورج سايلر الرئيس التنفيذي لمضمار هوكنهايم «لسنا مندهشين ولا نشعر بخيبة أمل».

مشيرا إلى أن سباق فورمولا-1 الألماني سيقام هذا العام في 22 يوليو المقبل،وهو يقام بالمداورة على مضماري هوكتنهايم ونوربرجرينج ، لكن الأخير لم يستضف أي سباق منذ عام 2013 بسبب صعوبات مالية. وتجدر الإشارة إلى أن ألمانيا لم تكن ضمن الدول المستضيفة لفعاليات فورمولا-1 في كل من عامي 2015 و2017 لأسباب مالية مشابهة.