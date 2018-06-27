الإنجليزي واليس يعزز موقعه في السباق إلى «غولف دبي»

المصدر: Ⅶدبي - البيان الرياضي

قطع الإنجليزي مات واليس بطاقة التأهل للمشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية، التي تقام في عقارات جميرا للغولف في شهر نوفمبر المقبل، للمرة الأولى في مسيرته، عقب فوزه بثاني لقب له هذا الموسم بإحرازه لقب بطولة «بي إم دبليو» الدولية المفتوحة في ألمانيا، وحصد اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً 387.500 نقطة بهذا الانتصار، ليعزز موقعه على لائحة ترتيب الجولة الأوروبية التي تقام تحت عنوان «السباق إلى دبي»، بعدما تقدم من المركز 25 إلى المركز 11 بمجموع 1.031.724 نقطة، يذكر أن أفضل 60 لاعباً خلال الموسم ينالون بطاقات المشاركة في بطولة موانئ دبي العالمية التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتشكل المحطة الختامية للجولة الأوروبية التي تمر سنوياً في محطاتها في دول حول العالم منها بطولتي أبوظبي أتش إس بي سي وبطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك.

وحقق الثلاثي المكون من الألماني مارتن كايمر والفنلندي ميكو كوروهونين والدنماركي ثوربيورن أولسن المركز الثاني بعدما أنهوا البطولة بفارق ضربة واحدة عن البطل والاس، ليكسب كل لاعب 173.375 نقطة.

وبقيت المراكز الثلاثة الأولى في ترتيب «السباق إلى دبي» كما هي، ويحتل الأميركي باتريك ريد مركز الصدارة برصيد 2.785.884 نقطة، بينما احتفظ بطل «السباق إلى دبي» الحالي الإنجليزي تومي فليتوود بالمركز الثاني بعد كسبه 6.393 نقطة بمشاركته المركز 59 في البطولة، ليصل مجموعه إلى 2.473.864 نقطة. ويكمل الإيطالي فرانشيسكو موليناري المراكز الثلاثة الأولى بمجموع موسمي 2.344.946 نقطة.