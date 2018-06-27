عبد الله مبارك رئيساً للجنة الفنية للسباحة الخليجية

المصدر: دبي- البيان الرياضي

قررت اللجنة التنظيمية للسباحة بمجلس التعاون الخليجي تعيين عبد الله مبارك الزحمي عضو مجلس إدارة اتحاد السباحة «الإمارات» رئيساً للجنة الفنية، وهو أقدم أعضاء اللجنة الفنية باللجنة التنظيمية، وتسعى اللجنة في ثوبها الجديد إلى تنشيط مسابقات الاتحاد.

جاء ذلك في خلال الاجتماع الدوري 63 للجنة التنظيمية، في مسقط برئاسة طه بن سليمان الكشري رئيس الاتحادين العربي والعماني للسباحة.

وأكد عبد الله مبارك أنه تم خلال الاجتماع مناقشة برنامج عمل اللجنة والبطولات المقبلة، وتمت الموافقة على مبادرة رئيس اللجنة التنظيمية للسباحة بمجلس التعاون بعودة تنظيم البطولات الخليجية للسباحة، من خلال إقامة منافسات البطولة 27 للسباحة بمجلس التعاون خلال الربع الأول من العام المقبل مع النظر في إمكانية إقامتها في السلطنة بحكم استضافتها مقر اللجنة التنظيمية.

وأضاف: سيتم مخاطبة الاتحادات الأعضاء لعرض استضافة وتنظيم بطولتين في الفئات العمرية لكرة الماء والغطس ومخاطبة الاتحاد الكويتي للسباحة من أجل استضافة بطولة الخليج للسباحة بالمياه المفتوحة مطلع العام المقبل، وتم اعتماد إقامة الاجتماع الدوري 64 للجنة التنظيمية نهاية العام الحالي يسبقه اجتماع للجنة الفنية.