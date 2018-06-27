140 لاعباً يدشنون بطولة دبي الدولية لناشئي الشطرنج

المصدر: Ⅶدبي - البيان الرياضي

تفتتح مساء اليوم، بطولة دبي الدولية للناشئين للشطرنج، على كأس الشيخ مكتوم بن حمدان آل مكتوم في دورتها الخامسة عشرة، وذلك بقاعة الشيخ سعيد بن حمدان آل مكتوم بنادي دبي للشطرنج والثقافة، ويشهد حفل الافتتاح عدد من القيادات الرياضية بالدولة من الهيئة العامة لرعاية الرياضة ومجلس دبي الرياضي والاتحاد العربي للشطرنج، واتحاد الإمارات للشطرنج، وأندية الشطرنج بالدولة بالإضافة إلى عدد من إدارات أندية الجاليات المقيمة بالدولة، وبعض ممثلي الاتحادات العربية للشطرنج المشاركة في البطولة.

18 دولة مشاركة

ويبلغ عدد اللاعبين واللاعبات المسجلين في البطولة 140 لاعباً ولاعبة يمثلون 18 دولة، منهم عدد كبير من لاعبي أندية الشطرنج بالدولة مع مشاركة متميزة من بعض الدول الأوروبية والآسيوية، منهم لاعبون من الإمارات وفلسطين وسوريا والعراق، كما يشارك عدد من لاعبي آسيا الدوليين من إيران والهند والفلبين وتايلاند، ولاعبي أوروبا من أذربيجان وأرمينيا وانضم إليهم لاعبون من كندا، كما يشارك في البطولة مجموعة كبيرة من أبطال الدولة في الفئات السنية تحت8 و 10 و 12 و14 بالإضافة إلى أبطال الإمارات للفئات السنية نفسها.

اجتماع الحكام

وعقد أمس رئيس حكام البطولة الدولي الإماراتي سعيد يوسف، اجتماعاً تنسيقياً مع حكام البطولة، بقاعة المباريات الرئيسية بحضور الحكام الدوليين الذين سيديرون البطولة، ومنهم الحكم الدولي جمال قاسم (اليمن) والحكم الدولي وليد أبوعبيدة (الأردن) والحكم المحلي ماجد العبدولي، وناقش الحكام نظام اللعب وشروط المسابقة والتعليمات الخاصة من اللجنة المنظمة للاعبين واللاعبات، ونظام إعلان النتائج اليومية وتزويج الجولات.

القرعة اليوم

ويعُقد اجتماع اللاعبين والقرعة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم، برئاسة محمد الحسيني المدير التنفيذي للنادي والمنسق العام للبطولة وبحضور رئيس الحكام وإداريي ومدربي اللاعبين واللاعبات، وسيتم في الاجتماع تزويد اللاعبين بلائحة البطولة وتفاصيل إقامة اللاعبين والجوائز المالية، وموضحاً بها توزيع الجوائز حسب المراكز وطريقة كسر التعادل، كما تم التأكيد على منع استخدام الهواتف المتحركة أو أية أجهزة الكترونية أثناء اللعب وفي قاعة المباريات.