«سلة» الأبيض تستهل التصفيات الخليجية بلقاء البحرين

المصدر: Ⅶدبي- علي الظاهري

تنطلق اليوم المرحلة الثانية من التصفيات الخليجية لكرة السلة المؤهلة إلى كأس آسيا 2021، والتي تستضيفها صالة نادي شباب الأهلي- دبي بمنطقة الممزر، ويدشن منتخبنا الوطني مشواره في السابعة و45 دقيقة من مساء اليوم، حينما يلاقي نظيره البحريني في مباراة الجولة الافتتاحية من التصفيات التي تستهل بلقاء الخامسة والنصف عصراً الذي يجمع المنتخبين السعودي والعماني، وستقام التصفيات لمدة 3 أيام انطلاقاً من اليوم حتى السبت المقبل، على أن يكون الغد يوم راحة لجميع المنتخبات الأربعة المشاركة وهي: الإمارات والسعودية وعمان والبحرين.

تطلعات إماراتية

ويتطلع منتخبنا الوطني إلى المحافظة على صدارة تصفيات آسيا بعد تزعمه المرحلة الأولى، سعياً إلى انتزاع إحدى البطاقتين المؤهلتين عن المجموعة الخليجية إلى البطولة القارية، حيث نجح في فبراير الماضي وفي أولى مراحل التصفيات التي استضافتها العاصمة البحرينية المنامة، في فرض شراكته على المركز الأول مع كل من منتخبي السعودية والبحرين برصيد خمس نقاط، من حالتي فوز وخسارة واحدة، قبل أن يلعب فارق الأهداف في منح الأبيض الصدارة، حيث كان منتخبنا قد خسر ضربة البداية في التصفيات الأولى، أمام البحرين بنتيجة 69-73، لكنه عاد بقوة وسجل انتصارين متتاليين مستحقين على منتخبي عمان والسعودية بنتيجتي 92-53 و90-81 على التوالي، وكان لخسارة البحرين أمام السعودية 69-62 في ثاني جولات المنامة، الفضل في تساوي حظوظ المنتخبات الثلاثة «الإمارات-السعودية-البحرين» وتأجيل حسم بطاقتي التأهل إلى محطة دبي الحالية.

أهمية ضربة البداية

ويتطلع منتخبنا الوطني إلى كسب ضربة البداية لضمان انتزاع إحدى بطاقتي التأهل إلى نهائيات آسيا، وفي نفس الوقت رد اعتباره من البحرين عقب الخسارة في المرحلة الأولى، كما أن الفوز سيبقي الأبيض في صدارة الترتيب العام، ويمنحه النقطة السابعة، بغض النظر عن نتيجة السعودية أمام عمان في افتتاح تصفيات دبي، الأمر الذي سيشكل في الوقت ذاته ضغطاً على البحرينيين نحو التعويض في مباراتهم الثانية أمام الأخضر التي ستقام بعد غدٍ الجمعة في جولة سيواجه خلالها الأبيض نظيره العماني، قبل أن يسدل الستار مساء السبت المقبل، على التصفيات، بلقاءي البحرين وعمان والمنتخب الوطني مع السعودية.

تجمع

استعد منتخبنا الوطني، للمرحلة الثانية من التصفيات الخليجية في دبي، عبر تجمع داخلي أقيم مطلع الشهر الجاري، قبل أن يتوجه إلى معسكر خارجي في تركيا لمدة أسبوع، ليشارك في 16 من الشهر نفسه في بطولة تونس الدولية، خاض خلالها «الأبيض» ثلاث تجارب ودية جمعته مع تونس ومالي والكونغو.