اتحاد الدراجات يحتفل بأبطال الموسم اليوم

المصدر: الشارقة ـ البيان الرياضي

يقيم اتحاد الدراجات، مساء اليوم، حفل ختام الموسم الرياضي 2017-2018، وذلك في مقر الاتحاد بالشارقة، وينظم الاتحاد هذا الحفل سنوياً من أجل تكريم الفرق الفائزة أبطال الموسم الرياضي، بدرع التفوق الفردي والفرقي والتواصل مع مدربي الأندية والمسؤولين عن لعبة الدراجات سنوياً في هذا الحفل.

ويسبق حفل ختام الموسم، اجتماع لمجلس إدارة اتحاد الدراجات، لبحث عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومنها استعدادات المنتخب الوطني المشارك في دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها إندونيسيا في أغسطس المقبل، واعتماد برنامج الإعداد الخاص به من أجل المحافظة على ما وصلت إليه الدراجات الإماراتية، من تطور وانجازات في الأعوام الماضية، وتم تكليل ذلك المجهود بأول ميدالية آسيوية للطريق في تاريخ الاتحاد هذا الموسم عن طريق قائد ونجم المنتخب يوسف ميرزا.

وأوضح عبد الناصر عمران الشامسي الأمين العام للاتحاد، حرص مجلس الإدارة دائماً على تنظيم هذا الحفل السنوي الذي يشهد تواجد كافة الأندية من أجل زيادة التواصل معهم وبحث إيجابيات وسلبيات الموسم الماضي في أجواء ودية محاولة لتفادي أي عقبات قد تقف أمام تطور الأندية الموسم القادم، وأكد عمران أنه تم توجيه الدعوات للأندية في انتظار تواجدهم اليوم بالحفل الختامي.

وأشار الأمين العام أن اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي سيسبق حفل ختام الموسم، سيناقش بنوداً معينة وخاصة بنظام المسابقات الموسم المقبل وخطة إعداد المنتخب الوطني المشارك في آسيوية جاكرتا والبطولات القادمة.