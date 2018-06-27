مجلس دبي الرياضي يعزز التعاون مع بولندا

المصدر: Ⅶدبي - البيان الرياضي

بحث مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، خلال استقباله روبرت روستك، السفير المفوض فوق العادة لجمهورية بولندا، تعزيز التعاون الرياضي مع بولندا، ما يسهم في تحقيق التطور للقطاع الرياضي بالدولة وتوفير الفرصة لزيادة اللقاءات بين الفرق الإماراتية والبولندية وتبادل الزيارات والمعسكرات.

حضر اللقاء سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وموزة المري، عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام المجلس، وسارة الصايغ، مدير إدارة الاتصال والتسويق في المجلس.

وتم استعراض أهمية التعاون بين الطرفين، سيما أن الدولة تحتفل بـ «عام زايد» بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كما تحتفل بولندا بمرور 100عام على استقلالها.

علاقات قوية

ونقل مطر الطاير تحيات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي إلى الشعب البولندي عموماً، والرياضيين خصوصاً، وأكد قوة العلاقات الاقتصادية والثقافية التي تربط بين الدولة وبولندا، ومن بينها وجود رحلات جوية يومية من دبي إلى وارسو على طيران الإمارات وفلاي دبي، الأمر الذي يعزز فرص التعاون الثنائي في جميع المجالات، ومن بينها القطاع الرياضي.

و أكد الطاير أن الدولة تولي رعاية كبيرة للرياضة، التي أصبحت أسلوب حياة، كما يتم تعزيز علاقات التعاون مع جميع الدول في المجال الرياضي، وخصوصاً الدول التي تهتم بتطوير الرياضة، ومن بينها جمهورية بولندا التي تعد من الدول الرياضية المميزة، التي تتشارك مع الدولة في الأهداف والرؤى نفسهما.

دعوة

واستعرض السفير البولندي الاهتمام الذي تحظى به الرياضة في بلده، وآفاق التعاون بين الإمارات وبولندا في العديد من المجالات الرياضية، وتبادل الزيارات والمعسكرات والخبرات، ووجه الدعوة إلى مطر الطاير ووفد من مجلس دبي الرياضي لزيارة بولندا والاطلاع على تطور منشآتها الرياضية وتنظيم منافساتها المختلفة، واللقاء مع المسؤولين الرياضيين في بولندا لبحث سبل التعاون ومجالاته.

و أكد الطاير حرص مجلس دبي الرياضي على ترجمة الرغبة المشتركة في التعاون إلى واقع يحقق الفائدة المرجوة للطرفين اللذين يشتركان في العديد من الأهداف لتطوير الرياضة على المستوى التنافسي، وعلى مستوى الرياضة المجتمعية.

كأس دولية

تستضيف دبي، ديسمبر المقبل، النسخة الأولى من بطولة كأس السوبر لكرة اليد، وتجمع بطل بولندا لليد وفريق برشلونة، وسيتم تنظيم البطولة بالتعاون مع منظم بولندي لمدة 5 سنوات في دبي ضمن أجندة الاتحاد الدولي للعبة.