«فورمولا أبوظبي» تنشد لقب ثالث جولات المونديال في إيفيان

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان الرياضي

يغادر فريق أبوظبي لزوارق الفورمولا1، البلاد اليوم، متجهاً إلى مدينة إيفيان الفرنسية، التي تستضيف الجولة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا1، يومي السبت والأحد المقبلين، ويخوض فريق أبوظبي المنافسة، عبر نجومه ثاني القمزي وشون تورنتي وأيضا السويدي إريك ستارك المتسابق الجديد المنضم مؤخراً لصفوف الفريق بعد أن وقع رسمياً قبل انطلاق هذه الجولة، ولكي تنتقل الإثارة إلى مستوى جديد مع الفريق، وتميز أفضل يبحث عنه حامل لقب البطولة، ويحتل فريق أبوظبي حالياً وصافة الترتيب العام وثالث ورابع الترتيب بعد جولتين، حيث يمتلك القمزي 24 نقطة، في حين يمتلك ستارك 21 نقطة وشون 20 نقطة، ويتصدر الترتيب العام للبطولة الفرنسي فيليب شيب برصيد 27 نقطة قبل انطلاق جولة إيفيان، التي تعد المحطة الأخيرة في المشوار الأوروبي، قبل التوجه إلى آسيا وإقامة أربع جولات أخرى ترسم المشوار النهائي للبطولة.

نتائج إيجابية

وشدد سالم الرميثي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، رئيس بعثة فريق أبوظبي في الجولة الفرنسية، على الأهمية الكبيرة لما حققه فريق أبوظبي في الجولتين الأولى والثانية حتى الآن، ونتائجه الإيجابية والوصول للمنصة بشكل دائم، وقال: لدينا ثلاثة متسابقين ينافسون وبقوة على لقب البطولة، ولديهم الإمكانات القوية من أجل الوصول إلى المركز الأول، وتحقيق الفوز المراد، وسنكمل هذه الجولة بنفس الاستراتيجية وبنفس النهج الذي نرغب في تقديمه في السباق من ناحية النتائج ومن ناحية الأداء والعطاء الفني، وتسجيل الحضور القوي في هذه الجولة أيضاً.

آمال

أحرز فريق أبوظبي لقب جولة إيفيان منذ أول جولة أقيمت فيها عام 2015، واستمر الفوز باسم أبوظبي وبشكل سنوي لثلاث سنوات متتالية تمكن من خلالها زورق أبوظبي 6 من الظفر باللقب عندما كان أليكس كاريلا في صفوف الفريق، ويأمل الفريق أن تستمر سيطرته على لقب الجولة خلال السنة الخامسة لإيفيان في تنظيم جولات الفورمولا1.