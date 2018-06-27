معسكر لـ«شباب الطائرة» في عجمان قبل السفر إلى بولندا

المصدر: Ⅶدبي- إيهاب زهدي

يبدأ المنتخب الوطني للكرة الطائرة للشباب، معسكراً داخلياً في عجمان غداً، ويستمر حتى يوم 4 يوليو المقبل، استعداداً للسفر إلى بولندا، برئاسة مبارك حارب النعيمي عضو مجلس إدارة الاتحاد، لبدء معسكر خارجي يستمر من 6 إلى يوم 18 الشهر المقبل، ويخوض خلاله الفريق 4 مباريات ودية مع فرق بولندية، ويعود منه «الأبيض الشاب»، إلى البحرين، برئاسة عبد العزيز السلمان عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية للطائرة، للمشاركة في البطولة الخليجية من 19 إلى 29 من الشهر نفسه.

ومن ناحية أخرى، يواصل المنتخب الوطني الأول، تدريباته، استعداداً لبطولة التحدي المقررة في سيريلانكا خلال الفترة من 13 إلى 23 سبتمبر المقبل، ضمن برنامج تحضيرات «الأبيض» للمشاركة في البطولة العربية خلال أكتوبر القادم.