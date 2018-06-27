اتحاد الملاكمة يثمّن مجهودات الدوسري

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

ثمّن حسن الحمادي الأمين العام لاتحاد الملاكمة، مجهودات عبد المحسن الدوسري الأمين العام بالوكالة للهيئة العامة للرياضة وشكره على تعاونه ودعمه المستمر للاتحاد، على خلفية موافقة الهيئة لاتحاد الملاكمة على استضافة اجتماعات المكتب التنفيذي للإتحاد الدولي للملاكمة منتصف الشهر المقبل بأبوظبي.

وقال الحمادي إن الدوسري كفاءة متميزة وصاحب مواقف مشرفة تؤكدان حرصه واهتمامه بتطوير الرياضة، وأنه أظهر تقديراً كبيراً ومرونة في التعامل مع اتحاد الملاكمة خلال الفترة الماضية ودعم بقوة تنظيم الإتحاد للحدث المهم الخاص باجتماعات المكتب التنفيذي للإتحاد الدولي والذي يمثل خطوة في الإتجاه الصحيح نحو التطور وتقدم الكوادر الإماراتية وجلوسها في قمة الإتحادات القارية والدولية.