«فيكتوري تيم» يتطلع لأول إنجاز عالمي في فورمولا1

المصدر: Ⅶدبي - البيان الرياضي

تتجه أنظار فريق الفيكتوري تيم لزوارق الفورمولا1، من جديد إلى القارة الأوروبية، وإلى إحدى أجمل بحيراتها الخلابة في العمق الأوروبي بحيرة ليمان جينفا، والتي تحتضن السبت والأحد المقبلين، منافسات جائزة فرنسا الكبرى (الجولة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا1)، ويشارك فريق الفيكتوري تيم في المنافسات عبر زورقيه فيكتوري 1 بقيادة المتسابق العالمي اليكس كاريلا وزورق فيكتوري 3 بقيادة بطلنا العالمي أحمد الهاملي، اللذين يسعيان معاً إلى التتويج وإهداء المؤسسة الفوز الأول هذا العام، ومواصلة المشوار نحو تحقيق الحلم بمعانقة اللقب العالمي للمرة الأولى.

تعويض

ويسعى الفريق الأزرق في المنافسات المرتقبة إلى تعويض ما فاته خلال منافسات الجولتين الأولى التي جرت في البرتغال منتصف شهر مايو الماضي، والثانية التي استضافتها العاصمة البريطانية لندن مؤخراً والعودة من جديد إلى الواجهة من خلال المشاركة في فعاليات الجولة المرتقبة والسباق الرئيسي يوم الأحد المقبل، ويحتل فيكتوري 1 المركز السادس في الترتيب العام للبطولة بعد جولتين برصيد 9 نقاط، بعدما عانده الحظ العاثر في الجولة الثانية من إكمال السباق والمنافسة على القمة، حيث تعرض الزورق لحادث انقلاب في اللفة 35 وهو ينافس على المراكز الثلاثة الأولى، بينما يتصدر الترتيب العام حالياً قائد زورق شينيزين 7 الصيني، المتسابق الفرنسي فيليب شيبي برصيد 27 نقطة، ويقدم زورق فيكتوري 1 تحديدا أداء لافتا في مراحل البطولة العالمية، حيث يتصدر حاليا الترتيب العام لمنافسات أفضل زمن برصيد 24 نقطة بعد احتلاله المركز الثالث مرتين في الجولتين.

ثقة

وأعرب حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم عن ثقته الكبيرة في قدرات الفريق في المنافسة العالمية، من خلال المتسابقين أحمد الهاملي قائد زورق فيكتوري 3 والإيطالي اليكس كاريلا قائد زورق فيكتوري 1، منوها إلى أن المنافسة في البطولة ما تزال حبلى بالمفاجآت والمتغيرات التي تطرأ من جولة إلى أخرى.

الإثارة حاضرة

وأشار حريز المر إلى أن الإثارة ستكون حاضرة في أروقة البطولة العالمية من مرحلة إلى أخرى، خاصة وأن الحدث يشمل جولات متعددة ولا يزال الحكم مبكراً على هوية البطل خاصة وأن كل الفرق المشاركة في الحدث تملك مقومات المنافسة والفوز والتتويج بالألقاب، متمنياً أن تسجل زوارق الإمارات دائما الانتصارات وتعتلي المنصات في ظل اهتمام ومتابعة قيادتنا الرشيدة.