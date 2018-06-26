16 لاعباً ولاعبة يمثلون منتخب القوى في بطولة غرب آسيا

المصدر: Ⅶدبي - البيان الرياضي

أعلن اتحاد ألعاب القوى، عن قائمة الأسماء المرشحة لتمثيل الدولة في بطولة اتحاد غرب آسيا لألعاب القوى المقررة بالعاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 8 وحتى 11 يوليو المقبل، بمشاركة منتخبنا الوطني، وأكد المستشار أحمد الكمالي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الإماراتي لألعاب القوى، أن البطولة تم تحديدها مسبقاً، لتكون بمثابة خير إعداد لدورة الألعاب الآسيوية بجاكرتا خلال أغسطس المقبل، ولتقف الاتحادات الاعضاء من خلالها، على المستوى الفني والبدني للاعبيها ولاعباتها قبل نحو شهر ونصف تقريباً، وتصحيح المسار قبل فوات الأوان.

موعد مناسب

وأشار الكمالي، إلى أن اتحاد غرب آسيا، أحسن اختيار الموعد الذي سيعزز من إيجابيات المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية بإندونيسيا، خاصة وأن منتخبات غرب آسيا، تملك مجموعة من الأبطال على صعيد القارة، مؤكداً انه لا مكان لأي لاعب أو لاعبة إماراتية في الألعاب الآسيوية، ما لم يحصل على ميدالية بغرب آسيا في الأردن، وأعرب عن أمله في أن يحقق لاعبونا ولاعباتنا أقصى استفادة، وأن يظهر كل منهم بمستوى وصورة جيدة تؤكد أحقيتهم في تمثيل الدولة بالمحفل الآسيوي المرتقب.

ممثلو الدولة

ويمثلنا في منافسات غرب آسيا بالأردن، 16 لاعباً ولاعبة، هم خليفة النعيمي 3 آلاف م جرياً، وعبيد النعيمي 3 آلاف م موانع، وسلطان النبهاني نصف ماراثون، ومبارك المراشدة 5 و10آلاف م جرياً، ومعيوف حسن 800 م جرياً، ومحمد عباس في الوثب الثلاثي، ومحمد عمر في إطاحة المطرقة، وأحمد حسن في دفع الجلة وقذف القرص، وعمر جمعه السالفة ونصيب جمعه ومحمد النوبي وموسى خلفان في التتابع 4 × 100 م، وعلياء محمد سعيد في سباقي 5 و10 آلاف م جريا، وفاطمة الحوسني في دفع الجلة وقذف القرص، ووداد إبراهيم في إطاحة المطرقة، وميرة غلوم في المشي.

بعثة

يترأس البعثة التي تغادر إلى الأردن في 7 يوليو المقبل، علي بن زايد المدير المالي للاتحاد، فيما يحضر البطولة والاجتماعات، المستشار أحمد الكمالي، بدعوة من رئيس اتحاد غرب آسيا، ويحضر البطولة، ناصر سلطان المعمري بصفته نائباً لرئيس اتحاد غرب آسيا، في اجتماعات الاتحاد التي ستعقد على هامش البطولة، كما تضم البعثة مدير المنتخب يوسف سرواش، وماجد حسن إدارياً، و4 مدربين هم المدربة جوالينا اولمير، والمدربون فلاديمير باوند وفاسكو ديموليف وأولمير.