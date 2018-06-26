«الملاكمة» يستضيف اجتماعات «تنفيذي» الاتحاد الدولي

المصدر: Ⅶأبوظبي - أحمد عيسى

تسلم اتحاد الملاكمة، موافقة رسمية من الهيئة العامة للشباب والرياضة، بإمكانية استضافة الاتحاد لاجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي في أبوظبي، خلال الفترة من 14 - 20 يوليو المقبل، وذلك بناء على طلب تقدم به اتحاد الملاكمة، وأكد الخطاب الذي حمل توقيع عبد المحسن فهد الدوسري، الأمين العام بالوكالة في هيئة الرياضة، أن الهيئة لا تمانع في استضافة الاجتماع، دون تحمل الهيئة لأي أعباء مالية إضافية في هذا الشأن، وثمّن حسن الحمادي، الأمين العام لاتحاد الملاكمة، موافقة الهيئة، وشكرها على مواقفها الداعمة للاتحاد، وقال إن الإمارات تسعى إلى تأكيد وجودها دولياً بشكل مستمر، من خلال تقديم الكوادر الوطنية لقيادة الاتحادات الدولية، عبر الجمعية العمومية، وكل هذا العمل، يتم برعاية ودعم من قبل الهيئة العامة للرياضة.