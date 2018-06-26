دبي تستضيف دولية بريمير للفنون القتالية

المصدر: Ⅶدبي - البيان الرياضي

تستضيف مدينة دبي، بطولة بريمير الدولية للفنون القتالية (بي جي سي - إم إم ايه)، في شهر ديسمبر المقبل، بدعم من مجلس دبي الرياضي وبمشاركة 12 فريقاً يمثلهم نخبة من أبرز المقاتلين من مختلف دول العالم، ويبلغ مجموع جوائزها أكثر من مليون دولار، تم الإعلان عن ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر مجلس دبي الرياضي صباح أمس، وحضره عادل البناي مدير قسم الرياضة المجتمعية بمجلس دبي الرياضي، وعلي عزيز إسماعيلوف مؤسس ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة بريمير للفنون القتالية، ونيكولاي سلوبودينوك الشريك المؤسس للبطولة، ولاعب الفنون القتالية الدولي ماجوميد ماجيمادوف الملقب بـ «غورتيز أو الذئب الروسي» رئيس اللجنة الفنية، بحضور عدد من المقاتلين الدوليين مثل محمد سلطان أحمدوف وعلي عيسايوف ومحمد إسماعيلوف.

دعم الفعاليات

وقال عادل البناي: يحرص مجلس دبي الرياضي على تنظيم ودعم الفعاليات التي تساهم في نشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة بين كافة أوساط المجتمع، وترسخ مفهوم الرياضة كأسلوب حياة، وتعزز مكانة دبي كوجهة رياضية عالمية مفضلة، ويبذل المجلس جهودًا كبيرة لتوفير أجواء النجاح لجميع منظمي الفعاليات الرياضية من القطاعين العام والخاص، إيمانًا منا بأن تنظيم الفعاليات أمر مهم سواء من حيث أثرها الإيجابي على كافة أطياف المجتمع، أو من حيث استقطاب نجوم الرياضة وتنظيم فعاليات وبطولات تكون مصدرًا للسعادة والإيجابية للجماهير والمشاركين على حد سواء.

تنامٍ كبير

وأضاف البناي: تشهد الساحة الرياضية أخيرًا تناميًا كبيرًا في أعداد ممارسي رياضات الفنون القتالية وتدريبات اللياقة البدنية المصاحبة لها، وهو ما زاد من عدد الصالات المفتوحة للفنون القتالية، لذلك يسعى المجلس إلى دعم تنظيم هذه البطولة كونها تحظى بمتابعة أعداد كبيرة من الجماهير، كما أن هذه الرياضة تعد من أكبر منصات الرياضية التي تساهم في تعزيز السياحة الرياضية في إمارة دبي، لذلك نواصل دعمها والتشجيع على تنظيمها في دبي، وتعد البطولة فرصة لإبراز مهارات المقاتلين والروح الرياضية التي يتمتعون بها بما يعكس الأهداف الحقيقية لرياضة الفنون القتالية المختلطة والتي ترتكز على تعزيز قيم الاحترام والعمل الجاد والشرف والروح الرياضية والانضباط.

أجندة سنوية

واختتم البناي: نتطلع أن نكون جزءًا من هذا الحدث الذي سيكون ثابتًا في أجندة مجلس دبي الرياضي السنوية التي تضم أكثر من 400 حدث خلال العام، حيث استضافت دبي خلال الفترة الماضية العديد من البطولات العالمية الناجحة في مختلف الرياضات، وكانت آخرها بطولة نهائيات دبي للسلسلة العالمية للاسكواش، والريشة الطائرة، وسباعيات الرجبي والغولف والتنس وغيرها الكثير من البطولات العالمية.

شكراً دبي

وقال علي عزيز إسماعيلوف مؤسس ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة: نشكر مجلس دبي الرياضي على دعم البطولة، لقد عملنا خلال الشهور الماضية من أجل إطلاق هذا الحدث ونحن سعداء الآن أن نعلن بأن انطلاق وختام البطولة ستكون من مدينة دبي الرائعة، حيث تعد المكان المثالي لتنظيم فعاليات الرياضية الكبرى، ونحن نعمل مع أهم الشركاء لكي تكون البطولة بالمستوى الذي نتطلع إليه.

سلسلة نزالات

ومن جانبه، أوضح نيكولاي سلوبودينوك الشريك المؤسس للبطولة أنه سيتم اختيار 12 فريقاً من مختلف دول العالم للعب في البطولة التي تنطلق في دبي وتقام سلسلة من النزالات في عدة دول مختلفة على كل دوري ويتكون كل نزال من 8 جولات، ويتأهل الفائزون في النزالات إلى الأدوار النهائية التي تقام في دبي، وستكون هناك جوائز مالية قيمة للفائزين، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة قدرها 600 ألف دولار، والثاني 300 ألف والثالث 150 ألف دولار.