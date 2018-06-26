أصحاب الهمم يتأهبون للمشاركة في عالمية إيرلندا للشباب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقدت البعثة الإدارية والفنية لبعثة منتخب الإمارات المشارك في الألعاب العالمية للشباب للإعاقة الحركية والبتر، والمقامة في إيرلندا، في الفترة من 30 يونيو الجاري وحتى 7 يوليو المقبل، اجتماعاً تنسيقياً بنادي دبي لأصحاب الهمم، ترأسه ذيبان سالم المهيري، الأمين العام باتحاد رياضة أصحاب الهمم، وعبد الله الفلاسي رئيس اللجنة الرياضية وشؤون والمنتخبات، وخليفة حسن إداري البعثة، وتم في الاجتماع، وضع اللمسات النهائية على كافة الترتيبات الخاصة بالمشاركة، وشرح تفصيلي لخط سير البعثة، وفق الجدول ‏الزمني، حيث ستنطلق البعثة صباح السبت المقبل عبر مطار دبي الدولي، وأشار ذيبان سالم المهيري إلى أن منتخب الإمارات يضم صفوة من اللاعبين المميزين من الشباب الذين سيحملون راية رياضة أصحاب الهمم مستقبلاً، منوهاً بأن الوفد يضم 12 لاعباً، كما ستكون للفتاة الإماراتية مشاركة، ونتوقع منهم تحقيق العديد من الميداليات الملونة، وستكون الألعاب فرصة لاحتكاك لاعبينا واكتساب خبرات جديدة، متمنياً التوفيق لكل اللاعبين، وتحقيق وتقديم الأفضل، والصعود على منصة التتويج، ومن جانبه، أكد عبد الله حسن الفلاسي رئيس اللجنة الرياضية وشؤون المنتخبات، أن حظوظ منتخبنا جيدة، في هذا التحدي.