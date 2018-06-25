الشنقيطي أمين عام «الأولمبية» بالوكالة

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

أصدر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، قراراً بتعيين العميد طلال أحمد الشنقيطي أميناً عاماً للجنة بالوكالة لحين انعقاد مجلس إدارة اللجنة المقبل وتولي مهام الأمانة العامة رسمياً.

ويشغل العميد طلال الشنقيطي منصب مساعد المدير العام لشؤون المنافذ الجوية، في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بالإضافة إلى منصب نائب رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي دبي، ويتمتع بالعديد من الخبرات في المجالين الرياضي والإداري، وسبق له تحقيق المركز الأول في جائزة دبي للأداء الحكومي المتميز عام 2016، فضلاً عن حصوله على العديد من الجوائز المختلفة.

وتوجه الشنقيطي بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم على ثقته الغالية التي تعد مصدراً للفخر والاعتزاز، وأكد أن القرار يعد تكليفاً وليس تشريفاً، معرباً عن أمله في خدمة رياضة الإمارات وإعلاء راية الوطن في مختلف المحافل.