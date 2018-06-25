هاميلتون بطل جائزة فرنسا للفورمولا 1

المصدر: فرنسا - أ ف ب

ضرب بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، عصفورين بحجر واحد بتتويجه بطلاً لجائزة فرنسا الكبرى، المرحلة الثامنة من بطولة العالم للفورمولا1، على حلبة بول ريكار دو كاستيليه، واستعادته صدارة ترتيب بطولة العالم.

وهيمن هاميلتون على السباق الفرنسي منذ البداية حتى النهاية من دون أن يقلق راحته أي سائق، واجتاز مسافة السباق بوقت إجمالي قدره 1،30،11،385 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 206 كلم/س، متقدماً بفارق 7.090 ثوانٍ عن الهولندي ماكس فيرشتابن «ريد بول»، وبفارق 25.88 ثانية عن الفنلندي كيمي رايكونن «فيراري»، الذي أكمل منصة التتويج بعدما تجاوز الأسترالي دانيال ريكياردو «ريد بول» للمركز الثالث قبل خمس لفات من النهاية.