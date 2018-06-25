التشيكي برديتش يعتذر عن «ويمبلدون»

المصدر: باريس - أ ف ب

أعلن التشيكي توماس برديتش عدم مشاركته في بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب التي تنطلق في الثاني يوليو، بسبب آلام مستمرة في الظهر، وأشار إلى «أنها خيبة أمل كبيرة أن أكون مرغماً على إعلان اعتذاري عن بطولة ويمبلدون. أشكو منذ أشهر عدة من آلام في الظهر».

وأضاف: «مع الأسف، الأمور لم تتحسن، وكل محاولاتي لكي أكون جاهزاً لموسم الملاعب العشبية لم تكن كافية». وتابع: «أسعد باللعب في ويمبلدون التي لي فيها ذكريات رائعة، لكنْ احتراماً للاعبين الآخرين وللبطولة ذاتها كان علي أن أتخذ قراراً صعباً، وأعطي ظهري فترة من الراحة، وأقوم بالعلاجات الضرورية في الأسابيع المقبلة».