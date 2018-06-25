دولية دبي الـ 15 لناشئي الشطرنج تنطلق الأربعاء

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن نادي دبي للشطرنج والثقافة، عن انطلاق بطولة دبي الدولية للناشئين 2018، بعد غدٍ، وتمتد جولاتها حتى 2 يوليو المقبل، وهي البطولة التي ينظمها النادي دورياً كل عامين، على كأس الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، وتدخل نسختها الخامسة عشر، ويشارك بها هذا العام، عدد من النجوم في الفئات السنية من اللاعبين العرب ولاعبي ولاعبات أوروبا وآسيا، بالإضافة إلى أبطال الدولة وأندية الجاليات المقيمة بالدولة، وأصبحت تلك البطولة، محطة رئيسة لكل اللاعبين الناشئين أبطال العالم للفئات السنية، كما أنها في نفس الوقت، تضم في العادة أبطال آسيا المتوقعين، حيث يحرص عدد من الاتحادات الآسيوية، أن تكون بطولة دبي الدولية للناشئين، محطة في برنامج إعداد نجوم آسيا، نظراً للمستوى الفني الرفيع للاعبين واللاعبات المشاركين في هذه البطولة المرموقة.

دعوات للمشاركة

وأشار جمال العبدولي، أمين السر العام بالنادي، أنه تم توجيه الدعوة للمشاركة في البطولة، إلى عدد من الاتحادات الشطرنجية لدول العالم، وللفئات المستهدفة في البطولة تحت 8 و10 و12 و14 سنة، بالإضافة إلى أبطال آسيا وأوروبا واللاعبين العرب، ووافق عدد منهم على المشاركة في البطولة من أذربيجان والهند والفلبين وتايلاند وإيران، بالإضافة إلى عدد كبير من نجوم الناشئين العرب، وأكد العبدولي أن النادي أنجز كافة إجراءات التنظيم، لإخراج البطولة على الوجه الأمثل، والمستوى التنظيمي المعروف عن نادي دبي للشطرنج.

تطوير البطولة

وأوضح العبدولي أن البطولة، ستنطلق بعد وصول اللاعبين واللاعبات غداً، بينما تبدأ منافسات الجولة الأولى بعد غد، مشيراً إلى أنه طبقاً لتوجيهات مجلس إدارة النادي، فإن الجهاز الفني للنادي، يعمل دائماً على تطوير البطولة، بهدف اجتذاب عدد أكبر من اللاعبين المتميزين، ومنح فرص أكبر للاعبي الإمارات للاحتكاك بمستويات فنية عالية.

تكليفات

وسيتولى منسق البطولة، محمد الحسيني المدير التنفيذي للنادي، متابعة إجراءات التنظيم، كما قامت اللجنة المنظمة بتعيين الحكم الدولي الإماراتي، سعيد يوسف، رئيساً لحكام البطولة.